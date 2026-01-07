Андрій Шевченко стане капітаном клубу "Цирк Монако"

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко повертається на футбольне поле заради благодійної місії. Володар "Золотого м’яча" 2004 року візьме участь у Fight Aids Cup, який відбудеться 24 січня на стадіоні "Луї II" в Монако в межах Міжнародного циркового фестивалю Монте-Карло.

Андрій Шевченко. Фото з відкритих джерел

Матч, що проходитиме вже вшосте, має на меті привернути увагу до проблем боротьби зі СНІДом та підтримати фонд Fight Aids Monaco, створений під патронатом принцеси Стефанії. За традицією на полі зійдуться команди "Барбажуанс" та "Цирк Монако". Ці колективи сформовані з колишніх зірок світового футболу та відомих особистостей.

Цього року Андрію Шевченку довірили особливу роль. Він стане капітаном команди "Цирк Монако".

"Цього року Cirque FC може похвалитися сильним італійським впливом, адже команду очолить Андрій Шевченко, володар "Золотого м’яча" 2004 року та капітан цьогорічного фестивалю, що символізує тісний зв’язок між Цирковим фестивалем та цінностями солідарності, які відстоює FIGHT AIDS MONACO", — пише видання Foot Mercato.

Разом із Шевченком у матчі зіграють такі зірки, як Еден Азар, Кларенс Зеєдорф, Робер Пірес, Юрій Джоркаєфф, Людовік Жулі та Крістіан Карамбе.

Попри благодійний характер, матч має і спортивну інтригу. Наразі "Цирк Монако" лідирує в історії протистоянь, здобувши чотири перемоги проти однієї у "Барбажуанс".

