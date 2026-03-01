"Уже есть дата": Усик сделал заявление о завершении карьеры в боксе

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик объявил о планах завершить профессиональную карьеру уже через полтора года. Украинский боксер признался, что у него есть четкая дата, когда он официально "повесит перчатки на гвоздь" и обратится к болельщикам с прощальным видео.

Александр Усик. Фото из открытых источников

В интервью платформе Ready to Fight Усик рассказал, что готовит текст обращения к команде и фанатам, которые поддерживали его с начала его карьеры.

"Полтора года, и Александр Усик... У меня уже есть дата, когда я запишу видео для фанатов, для тренеров, для своей команды, для всех людей, которые наблюдали за мной с 2012 года, а кто-то и с 2006, когда я первые какие-то свои соревнования весомые выигрывал на международной арене. Есть четкая дата, когда я скажу людям: "спасибо". И дальше я готовлю этот текст, он уходит отсюда", — сказал Усик и показал рукой на сердце.

Александр Усик сегодня владеет титулами WBA, WBC и IBF в сверхтяжелом весе и считается одним из самых успешных боксеров современности. В мае 2024 года он победил Тайсона Фьюри, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. Всего в профессиональном ринге Усик провел 24 боя и не потерпел ни одного поражения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о следующем бое Усика. Он состоится 23 мая Гизе. Александр Усик встретится в ринге с лучшим кикбоксером мира Рико Верховеном.

Также "Комментарии" писали, что Усик оказался на втором месте в рейтинге доверия украинцев к политикам и другим известным деятелям. Боксер уступил только послу Валерию Залужному, однако опередил руководителя ОП Кирилла Буданова и президента Владимира Зеленского.