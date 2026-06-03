Усику поставили ультиматум: претендент на титул WBC запустив зворотний відлік

У суперважкому дивізіоні назріває чергове гучне протистояння. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаел заявив, що очікує на остаточне рішення Олександра Усика щодо проведення обов'язкового титульного бою.

Бокс. Фото: з відкритих джерел

Після того, як Всесвітня боксерська рада офіційно санкціонувала поєдинок між спортсменами, сторони отримали обмежений час для досягнення домовленості. За словами німецького боксера, подальший розвиток подій залежить лише від українського чемпіона.

"Словами неможливо описати, що для мене означає цей момент. Тепер все залежить від Усіка. Він має 30 днів, щоб погодитися. Якщо він цього не зробить, я стану повноцінним чемпіоном світу за версією WBC", — заявив Кабаел.

Зараз Олександр Усик залишається володарем трьох престижних чемпіонських поясів у надважкій вазі – WBC, WBA та IBF. Кабаел, у свою чергу, має статус тимчасового чемпіона WBC і вже давно вважається одним із найнебезпечніших претендентів у дивізіоні.

Рішення WBC фактично запускає переговорний процес між командами боксерів. Якщо угоди про бій буде досягнуто, шанувальники боксу отримають один із найочікуваніших поєдинків останніх місяців. Однак у разі відмови від зустрічі чи зриву переговорів організація може позбавити Усіка титулу WBC, передавши його німецькому спортсмену без виходу на ринг.

Таким чином, найближчий місяць може стати визначальним для всієї розстановки сил у надважкій вазі. Поки що ж увага боксерського світу прикута до вирішення українця, від якого залежить доля одного з головних чемпіонських поясів сучасного боксу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Ріко Верхувена усунули від боксу після бою з Усиком: що сталося.



