Усику поставили ультиматум: претендент на титул WBC запустил обратный отсчет

В супертяжелом дивизионе назревает очередное громкое противостояние. Временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел заявил, что ожидает окончательного решения Александра Усика относительно проведения обязательного титульного боя.

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После того как Всемирный боксерский совет официально санкционировал поединок между спортсменами, стороны получили ограниченное время для достижения договоренности. По словам немецкого боксера, дальнейшее развитие событий зависит исключительно от украинского чемпиона.

"Словами невозможно описать, что для меня значит этот момент. Теперь все зависит от Усика. У него есть 30 дней, чтобы согласиться. Если он этого не сделает, я стану полноценным чемпионом мира по версии WBC", — заявил Кабаел.

Сейчас Александр Усик остается обладателем трех престижных чемпионских поясов в супертяжелом весе – WBC, WBA и IBF. Кабаел, в свою очередь, владеет статусом временного чемпиона WBC и уже давно считается одним из наиболее опасных претендентов в дивизионе.

Решение WBC фактически запускает переговорный процесс между командами боксеров. Если соглашение о бое будет достигнуто, поклонники бокса получат один из самых ожидаемых поединков последних месяцев. Однако в случае отказа от встречи или срыва переговоров организация может лишить Усика титула WBC, передав его немецкому спортсмену без выхода на ринг.

Таким образом, ближайший месяц может стать определяющим для всей расстановки сил в супертяжелом весе. Пока же внимание боксерского мира приковано к решению украинца, от которого зависит судьба одного из главных чемпионских поясов современного бокса.

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