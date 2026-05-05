Усик упал: кто победил украинца в рейтинге лучших боксеров мира
НОВОСТИ

Усик упал: кто победил украинца в рейтинге лучших боксеров мира

Александр Усик погрузился на второе место в рейтинге P4P от The Ring.

5 мая 2026, 11:15
Slava Kot

Украинский чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО) больше не является лидером самого престижного рейтинга вне зависимости от весовой категории (P4P), формирующего авторитетное издание The Ring. Несмотря на отсутствие поражений в профессиональной карьере, украинец упал на вторую позицию в списке.

Александр Усик. Фото: BBC

Новое первое место в рейтинге лучших боксеров от издания The Ring занял японский боксер Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО). Он недавно подтвердил свой статус во втором легком весе, успешно защитив чемпионские пояса в поединке против Дзюнто Накатани (32-1, 24 КО). Именно эта победа стала ключевым фактором для просмотра рейтинга боксеров и сдвинула бывшего двухкратного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика на второе место.

Обновленный список также отметил активность других боксеров. В частности, американец Дэвид Бенавидес поднялся в пятерку лучших после убедительной победы нокаутом над мексиканцем Хильберто Рамирес.

Рейтинг лучших боксеров мира по версии Ring Magazine:

  • 1. Наоя Иноуэ (Япония)
  • 2. Александр Усик (Украина)
  • 3. Шакур Стивенсон (США)
  • 4. Джесси Родригес (США)
  • 5. Дэвид Бенавидес (США)
  • 6. Дмитрий Бивол (РФ)
  • 7. Дзюнто Накатани (Япония)
  • 8. Девин Хейни (США)
  • 9. Оскар Коллазо (Пуэрто-Рико)
  • 10. Эммануэль Наваррете (Мексика)

Несмотря на потерю лидерства, Усик остается одним из сильнейших боксеров современности. 23 мая он вернется на ринг в рамках вечера бокса The Ring: Glory in Giza, где встретится с представителем Нидерландов Рико Верхувеном.

Сколько заработает Александр Усик за бой с Верхувеном.

Усик сказал, что после бокса собирается стать президентом Украины.



Источник: https://www.ringmagazine.com/fighters/rankings?org=p4p
