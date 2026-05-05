Усик упал: кто победил украинца в рейтинге лучших боксеров мира

Украинский чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО) больше не является лидером самого престижного рейтинга вне зависимости от весовой категории (P4P), формирующего авторитетное издание The Ring. Несмотря на отсутствие поражений в профессиональной карьере, украинец упал на вторую позицию в списке.

Новое первое место в рейтинге лучших боксеров от издания The Ring занял японский боксер Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО). Он недавно подтвердил свой статус во втором легком весе, успешно защитив чемпионские пояса в поединке против Дзюнто Накатани (32-1, 24 КО). Именно эта победа стала ключевым фактором для просмотра рейтинга боксеров и сдвинула бывшего двухкратного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика на второе место.

Обновленный список также отметил активность других боксеров. В частности, американец Дэвид Бенавидес поднялся в пятерку лучших после убедительной победы нокаутом над мексиканцем Хильберто Рамирес.

Рейтинг лучших боксеров мира по версии Ring Magazine:

1. Наоя Иноуэ (Япония)

2. Александр Усик (Украина)

3. Шакур Стивенсон (США)

4. Джесси Родригес (США)

5. Дэвид Бенавидес (США)

6. Дмитрий Бивол (РФ)

7. Дзюнто Накатани (Япония)

8. Девин Хейни (США)

9. Оскар Коллазо (Пуэрто-Рико)

10. Эммануэль Наваррете (Мексика)

Несмотря на потерю лидерства, Усик остается одним из сильнейших боксеров современности. 23 мая он вернется на ринг в рамках вечера бокса The Ring: Glory in Giza, где встретится с представителем Нидерландов Рико Верхувеном.

