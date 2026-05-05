Усик упал: кто победил украинца в рейтинге лучших боксеров мира

Slava Kot
Украинский чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО) больше не является лидером самого престижного рейтинга вне зависимости от весовой категории (P4P), формирующего авторитетное издание The Ring. Несмотря на отсутствие поражений в профессиональной карьере, украинец упал на вторую позицию в списке.
Александр Усик. Фото: BBC
Новое первое место в рейтинге лучших боксеров от издания The Ring занял японский боксер Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО). Он недавно подтвердил свой статус во втором легком весе, успешно защитив чемпионские пояса в поединке против Дзюнто Накатани (32-1, 24 КО). Именно эта победа стала ключевым фактором для просмотра рейтинга боксеров и сдвинула бывшего двухкратного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика на второе место.
Обновленный список также отметил активность других боксеров. В частности, американец Дэвид Бенавидес поднялся в пятерку лучших после убедительной победы нокаутом над мексиканцем Хильберто Рамирес.
Несмотря на потерю лидерства, Усик остается одним из сильнейших боксеров современности. 23 мая он вернется на ринг в рамках вечера бокса The Ring: Glory in Giza, где встретится с представителем Нидерландов Рико Верхувеном.
