Усик у топ-5 найбагатших боксерів в історії: скільки він уже «намолотив»

Український супертяж Олександр Усик увійшов до п'ятірки найбагатших боксерів усіх часів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить рейтинг видання GiveMeSport.

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

За підрахунками експертів, статки Усика становить 214 млн доларів. Основну частину цієї суми він заробив у поєдинках із британськими суперзірками Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Зокрема, як зазначає GiveMeSport, проаналізувавши дані Celebrity Net Worth та інші авторитетні джерела, другий бій Усика з Ф'юрі, який відбувся у грудні 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, став взагалі одним із найприбутковіших у сучасній історії боксу. Тоді українець заробив близько 100 млн доларів лише за один вечір.

"Перемога принесла Усику не лише звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, а й закріпила його статус як одного з найвпливовіших спортсменів планети. Попри 38 років, він залишається чинним володарем поясів WBA, WBC та WBO і продовжує будувати власну спортивну та фінансову імперію", — пише видання.

Рейтинг найбагатших боксерів усіх часів очолив Флойд Мейвезер, відомий як "Money Mayweather", зі статками 400 млн доларів.

"Срібло" у цьому списку у Сауля "Канело" Альвареса (300 млн), "бронза" у Джорджа Формана (300 млн).

Четверта позиція у Менні Пакьяо (220 млн.).

Цікаво, що Форман, зазначає видання, "значну частину статку заробив на продажі своїх грилів".

До рейтингу також потрапили Оскар де ла Хойя (200 млн), Тайсон Ф'юрі (146 млн), Шугар Рей Леонард (120 млн), Леннокс Льюїс (120 млн) та зірка соціальних мереж Джейк Пол (100 млн), який зумів монетизувати свою популярність через поєдинки з легендами спорту.

Примітно, що сам "Залізний Майк" (20 млн), а також "нашумілий" Ентоні Джошуа (80 млн), до цього фінансового топ-10 не увійшли.

