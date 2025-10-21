Стало известно, когда Усик вернется на ринг: с кем будет драться

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) готовится к возвращению на ринг в первой половине 2026 года. Украинец планирует провести следующий бой против победителя поединка Джозеф Паркер – Фабио Вордли, который состоится 26 октября в Лондоне. Именно этот поединок определит обязательного претендента Усика на титул по версии WBO.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Как сообщает авторитетное издание Ring Magazine со ссылкой на директора команды украинского боксера Сергея Лапина, Усик сейчас активно восстанавливается после травмы спины, беспокоившей его после победы над британцем Даниэлем Дюбуа в июле.

38-летний чемпион, владеющий всеми главными поясами (WBA, WBO, IBF, IBO, The Ring), не спешил определяться с соперником после последнего боя, но теперь готов вернуться к активным выступлениям.

Кто станет следующим соперником Усика

Победитель боя Паркер – Вордли станет официальным претендентом на титул WBO и, вероятнее всего, именно он встретится с украинцем в 2026 году. Паркер, бывший чемпион мира, имеет 36 побед (23 нокаута), а Вордли — один из самых перспективных британских бойцов, еще не потерпевший поражение.

WBO после боя с Дюбуа дала Усику 90 дней отсрочки, чтобы тот мог пройти реабилитацию, и подтвердила, что украинец останется действующим обладателем всех титулов, по меньшей мере, до 2026 года. Сам Усик в недавнем интервью признался, что планирует боксировать еще три года, то есть до 41-летнего возраста и хочет завершить карьеру на пике формы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что WBO назначила Усику обязательную защиту чемпионских титулов.

Также "Комментарии" писали, что скандальный блогер-боксер вызвал Усика на бой по правилам ММА.