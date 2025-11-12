Усик в топ-5 самых богатых боксеров в истории: сколько он уже «намолотил»

Украинский "супертяж" Александр Усик вошел в пятерку самых богатых боксеров всех времен. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует рейтинг издания GiveMeSport.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

По подсчетам экспертов, состояние Усика составляет 214 млн долларов. Основную часть этой суммы он заработал в поединках с британскими суперзвездами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

В частности, как отмечает GiveMeSport, проанализировав данные Celebrity Net Worth и другие авторитетные источники, второй бой Усика с Фьюри, который состоялся в декабре 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде, стал вообще одним из самых прибыльных в современной истории бокса. Тогда украинец заработал около 100 млн долларов только за один вечер.

"Победа принесла Усику не только звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но и закрепила его статус как одного из самых влиятельных спортсменов планеты. Несмотря на 38 лет, он остается действующим обладателем поясов WBA, WBC и WBO и продолжает строить собственную спортивную и финансовую империю", — пишет издание.

Рейтинг самых богатых боксеров всех времен возглавил Флойд Мейвезер, известный как "Money Mayweather", с состоянием 400 млн долларов.

"Серебро" в этом списке у Сауля "Канело" Альвареса (300 млн), "бронза" у Джорджа Формана (300 млн).

Четвертая позиция у Мэнни Пакьяо (220 млн).

Интересно, что Форман, отмечает издание, "значительную часть состояния заработал на продаже своих грилей".

В рейтинг также попали Оскар де ла Хойя (200 млн), Тайсон Фьюри (146 млн), Шугар Рэй Леонард (120 млн), Леннокс Льюис (120 млн) и звезда социальных сетей Джейк Пол (100 млн), который сумел монетизировать свою популярность через поединки с легендами спорта, в частности Майком Тайсоном.

Примечательно, что сам "Железный Майк" (20 млн), а также "нашумевший" Энтони Джошуа (80 млн), в этот финансовый топ-10 не вошли.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, когда Усик вернется на ринг: с кем будет драться.



