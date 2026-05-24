Украинский чемпион Александр Усик одержал очередную победу в профессиональной карьере, досрочно победив нидерландского бойца Рико Верхувена в состоявшемся в Египте поединке. Бой завершился в 11-м раунде после серии мощных ударов украинца, а сам Усик успешно защитил чемпионские титулы в супертяжелом весе.

После победы над Рико Верхувеном Александр Усик дал эмоциональное флеш-интервью. Боксер на ринге напомнил миру, что в момент его триумфа Украина переживает очередную массированную атаку России.

"Для меня эта победа очень важна, но сейчас мои люди в Украине находятся в бомбоубежищах, под атакой. Моя дочь писала мне: "Папа, ты победишь". Рико, ты чрезвычайный. Моя команда, я люблю тебя, вы лучшие. Екатерина, ты моя жизнь и мое сердце", — сказал Усик после боя.

Когда журналисты спросили Усика, что стало ключом к победе и смог бы он ее добыть, если бы не нокаут Верхувена, украинский боксер ответил упоминанием о Боге и своих ударах.

"Вот мой правый аперкот – бам! Бам, бам, бам! Спасибо, Боже! Спасибо, Боже! Иисус Христос, спасибо! Очень спасибо!", — добавил боксер.

Эта победа стала уже 25-й в профессиональной карьере Усика. Украинец остается непобедимым и продолжает удерживать статус одного из сильнейших боксеров современности.

После боя руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших заявил, что следующим соперником Усика может стать немецкий супертяж Агит Кабаел. Вероятный поединок планируется провести в Стамбуле.

