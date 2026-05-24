Усик шокировал мир заявлением сразу после победы над Верхувеном: что сказал

Slava Kot
Украинский чемпион Александр Усик одержал очередную победу в профессиональной карьере, досрочно победив нидерландского бойца Рико Верхувена в состоявшемся в Египте поединке. Бой завершился в 11-м раунде после серии мощных ударов украинца, а сам Усик успешно защитил чемпионские титулы в супертяжелом весе.
Александр Усик. Фото из открытых источников
После победы над Рико Верхувеном Александр Усик дал эмоциональное флеш-интервью. Боксер на ринге напомнил миру, что в момент его триумфа Украина переживает очередную массированную атаку России.
Когда журналисты спросили Усика, что стало ключом к победе и смог бы он ее добыть, если бы не нокаут Верхувена, украинский боксер ответил упоминанием о Боге и своих ударах.
Эта победа стала уже 25-й в профессиональной карьере Усика. Украинец остается непобедимым и продолжает удерживать статус одного из сильнейших боксеров современности.
После боя руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших заявил, что следующим соперником Усика может стать немецкий супертяж Агит Кабаел. Вероятный поединок планируется провести в Стамбуле.
