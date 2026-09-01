Усик несподівано відреагував на поразки Ітауми від Хрговича у чемпіонському бою

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував несподівану розв'язку поєдинку між хорватом Філіпом Хрговичем та британцем Мозесом Ітаумою. У бою за вакантний титул IBF хорват зумів зупинити суперника нокаутом, незважаючи на украй складний початок зустрічі.

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

Свою реакцію Усик опублікував у соцмережі X. Українець привітав Хрговича із завоюванням чемпіонського поясу, а Ітаумі запропонував сприймати поразку як частину професійного шляху.

За словами Усика, цей поєдинок ще раз показав непередбачуваність боксу. Він зазначив, що ситуація на рингу здатна змінитися буквально будь-якої миті.

До дев'ятого раунду практично все складалося на користь 21-річного Ітауми. Британець вважався явним фаворитом і протягом восьми раундів впевнено контролював перебіг бою. Більше того, у другому раунді йому вдалося відправити Хрговича до нокдауну.

34-річний хорват довго не міг переламати ситуацію і поступався за активністю та точністю. Проте потім сценарій бою різко змінився. Ітаума, який витратив багато сил за попередні раунди, почав помітно знижувати темп та пропускати важкі удари.

Хргович миттєво скористався спадом суперника та влаштував потужну кінцівку. Рефері зупинив поєдинок за секунду перед тим, як команда Ітауми була готова викинути рушник.

Таким чином, Хргович перетворив майже програний бій на чемпіонську перемогу, а Ітаума зазнав першої поразки у професійній кар'єрі.

Усик окремо наголосив, що для молодого британця це не має стати кінцем шляху. "Повертайся сильніше і продовжуй рухатися вперед", — закликав український боксер.

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