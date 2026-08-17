Бой мечты на 15 раундов: Усик признался, кому единственному проиграл бы на ринге

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Slava Kot
Александр Усик назвал боксера, с которым больше всего хотел бы провести гипотетический бой. Украинский чемпион выбрал легендарного Мухаммеда Али, однако неожиданно не поставил на победу.
Александр Усик. Фото из открытых источников
Александра Усика в интервью FightHype попросили назвать соперника мечты из любой эпохи. Украинец без колебаний ответил: "Мухаммед Али". Когда же его спросили, кто бы победил в таком противостоянии, Усик предпочел американскую легенду.
По словам украинского боксера, поединок был бы очень конкурентным. На вопрос, насколько близким мог быть результат, Усик улыбнулся и предположил, что Али победил бы раздельным решением судей после 15 раундов.
Напомним, что Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. В его активе 25 побед в 25 боях, из которых 16 одержано нокаутом. Украинец трижды становился абсолютным чемпионом мира: сначала в первом тяжелом весе, а впоследствии и дважды в сверхтяжелом.
Мухаммед Али завершил карьеру с рекордом 56 побед и пять поражений, одержав статус одной из величайших фигур в истории бокса. Усик также не раз называл американца своим кумиром. Заметим, что Усик и Али родились в один день – 17 января, но с разницей в годах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чемпион мира назвал единственного боксера в истории, который мог бы победить Усика.
Также "Комментарии" писали, что жена Усика поставила ему жесткий ультиматум по завершению карьеры.