logo

BTC/USD

63558

ETH/USD

1902.77

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Бой мечты на 15 раундов: Усик признался, кому единственному проиграл бы на ринге
commentss НОВОСТИ Все новости

Бой мечты на 15 раундов: Усик признался, кому единственному проиграл бы на ринге

Александр Усик назвал Мухаммеда Али соперником своей мечты.

17 августа 2026, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Александр Усик назвал боксера, с которым больше всего хотел бы провести гипотетический бой. Украинский чемпион выбрал легендарного Мухаммеда Али, однако неожиданно не поставил на победу.

Бой мечты на 15 раундов: Усик признался, кому единственному проиграл бы на ринге

Александр Усик. Фото из открытых источников

Александра Усика в интервью FightHype попросили назвать соперника мечты из любой эпохи. Украинец без колебаний ответил: "Мухаммед Али". Когда же его спросили, кто бы победил в таком противостоянии, Усик предпочел американскую легенду.

"Это было бы тяжелое сражение. 12, возможно, даже 15 раундов, но я бы не победил. Мухаммед Али выиграл бы", — заявил Усик.

По словам украинского боксера, поединок был бы очень конкурентным. На вопрос, насколько близким мог быть результат, Усик улыбнулся и предположил, что Али победил бы раздельным решением судей после 15 раундов.

Напомним, что Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. В его активе 25 побед в 25 боях, из которых 16 одержано нокаутом. Украинец трижды становился абсолютным чемпионом мира: сначала в первом тяжелом весе, а впоследствии и дважды в сверхтяжелом.

Мухаммед Али завершил карьеру с рекордом 56 побед и пять поражений, одержав статус одной из величайших фигур в истории бокса. Усик также не раз называл американца своим кумиром. Заметим, что Усик и Али родились в один день – 17 января, но с разницей в годах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чемпион мира назвал единственного боксера в истории, который мог бы победить Усика.

Также "Комментарии" писали, что жена Усика поставила ему жесткий ультиматум по завершению карьеры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yc8VFIfC1AM&t=22s
Теги:

Новости

Все новости