Усик неожиданно отреагировал на поражения Итаумы от Хрговича в чемпионском бою

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал неожиданную развязку поединка между хорватом Филиппом Хрговичем и британцем Мозесом Итаумой. В бою за вакантный титул IBF хорват сумел остановить соперника нокаутом, несмотря на крайне сложное начало встречи.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

Свою реакцию Усик опубликовал в соцсети X. Украинец поздравил Хрговича с завоеванием чемпионского пояса, а Итауме предложил воспринимать поражение как часть профессионального пути.

По словам Усика, этот поединок еще раз показал непредсказуемость бокса. Он отметил, что ситуация на ринге способна измениться буквально в любой момент.

До девятого раунда практически все складывалось в пользу 21-летнего Итаумы. Британец считался явным фаворитом и на протяжении восьми раундов уверенно контролировал ход боя. Более того, во втором раунде ему удалось отправить Хрговича в нокдаун.

34-летний хорват долго не мог переломить ситуацию и уступал по активности и точности. Однако затем сценарий боя резко изменился. Итаума, потративший много сил за предыдущие раунды, начал заметно снижать темп и пропускать тяжелые удары.

Хргович мгновенно воспользовался спадом соперника и устроил мощную концовку. Рефери остановил поединок за секунду до того, как команда Итаумы была готова выбросить полотенце.

Таким образом, Хргович превратил почти проигранный бой в чемпионскую победу, а Итаума потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Усик отдельно подчеркнул, что для молодого британца это не должно стать концом пути. "Возвращайся сильнее и продолжай двигаться вперед", — призвал украинский боксер.

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