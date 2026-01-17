Усик назвав трійку іменитих боксерів проти яких хотів би вийти на ринг

Відомий український "суперваж", чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик допускає можливість провести третій бій із Тайсоном Ф'юрі, але для цього є одна умова. В інтерв’ю порталу Ready to fight він зазначив, що інтерес до такого поєдинку в нього є, однак цей бій можливий виключно у форматі поєдинку за "абсолют",.

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

Оцінюючи так звану "велику трійку" суперважковиків, до якої входять Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер Усик зазначив, що не ділить їх на найсильнішого і найслабшого, однак все ж визнав, що найскладнішим суперником для нього виявився саме Ф'юрі. На другому місці Джошуа, а Вайлдер поки що ставить третім, оскільки український боксер поки не зустрічався з ним у рингу.

Усик також прокоментував кадри тренувань Володимира Кличка, що з'явилися в мережі. Він заявив, що з великим задоволенням подивився б на реванш Кличка з Ф'юрі, але, на його думку, Володимир, швидше за все, тренується виключно для себе.

При цьому якщо б випала можливість обирати бій проти одного з братів Кличків, Усик відверто заявив, що волів би битися проти Володимира.

Олександр називає Володимира більш класичним спортсменом з яким на рингу біло б комфортно. Віталій же, на думку Олександра Усика, дуже незручний, у боксі таких називають "корягами". Він може вдарити з таких положень, про які фізика навіть не чула.

А, якщо б довелося вибирати суперника з історії боксу українець зупинився б на Ленноксі Льюїсі.

