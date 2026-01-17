Усик назвал тройку именитых боксеров против которых хотел бы выйти на ринг

Известный украинский суперваж, чемпион WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик допускает возможность провести третий бой с Тайсоном Фьюри, но для этого есть одно условие. В интервью порталу Ready to fight он отметил, что интерес к такому поединку у него есть, однако этот бой возможен исключительно в формате поединка за "абсолют".

Александр Усик. Фото: из открытых источников

Оценивая так называемую "большую тройку" супертяжеловесов, в которую входят Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер Усик отметил, что не делит их на сильнейшего и самого слабого, однако все же признал, что самым сложным соперником для него оказался именно Фьюри. На втором месте Джошуа, а Уайлдер пока ставит третьим, поскольку украинский боксер пока не встречался с ним в ринге.

Усик также прокомментировал появившиеся в сети кадры тренировок Владимира Кличко. Он заявил, что с большим удовольствием посмотрел бы на реванш Кличко с Фьюри, но, по его мнению, Владимир скорее всего тренируется исключительно для себя.

При этом если бы представилась возможность выбирать бой против одного из братьев Кличко, Усик откровенно заявил, что предпочел бы сражаться против Владимира.

Александр называет Владимира более классическим спортсменом с которым на ринге было бы комфортно. Виталий же, по мнению Александра Усика, очень неудобен, в боксе таких называют корягами. Он может ударить по таким положениям, о которых физика даже не слышала.

А если бы пришлось выбирать соперника по истории бокса, украинец остановился бы на Ленноксе Льюисе.

