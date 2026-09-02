Усик назвав п’ятьох найкращих боксерів сучасності: хто увійшов до списку

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик назвав п’ятьох боксерів, яких вважає найкращими у сучасному професійному боксі. До його списку увійшли Теренс Кроуфорд, Шакур Стівенсон, Сауль "Канело" Альварес, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі.

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Олександр Усик розповів, кого вважає найкращими боксерами сучасності.

"Це Теренс Кроуфорд, Шакур Стівенсон, Сауль Альварес, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі", — сказав Усик.

Теренс Кроуфорд — один із найтитулованіших боксерів покоління. Американець завершив кар’єру з феноменальним рекордом 42 перемоги у 42 боях, з яких 31 — нокаутом. Кроуфорд ставав абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях, а у 2025 році переміг Канело та завоював титули у другій середній вазі.

Шакур Стівенсон — 29-річний американець із рекордом 25-0 та 11 перемогами нокаутом. Він ставав чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях і вважається одним із найтехнічніших боксерів свого покоління.

Сауль "Канело" Альварес — мексиканська суперзірка, яка провела понад 60 професійних боїв. Його рекорд — 63 перемоги, 3 поразки та 2 нічиї, 39 перемог нокаутом. Канело був абсолютним чемпіоном у другій середній вазі та володів світовими титулами у кількох дивізіонах.

Ентоні Джошуа — дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі та олімпійський чемпіон Лондона-2012. Саме з Усиком британець двічі зустрічався на професійному рингу — і обидва рази програв українцю одноголосним рішенням суддів.

Тайсон Ф’юрі — колишній чемпіон світу за версією WBC та один із найвідоміших надважковаговиків останнього десятиліття. Ф’юрі також двічі боксував з Усиком і двічі поступився українцю — спочатку роздільним, а потім одноголосним рішенням суддів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Усик зізнався, якому єдиному боксеру програв би на рингу.