Усик назвал пятерых лучших боксеров ХХ века: кто вошел в список

Украинский чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик назвал пятерых боксеров, которых считает лучшими в современном профессиональном боксе. В его список вошли Теренс Кроуфорд, Шакур Стивенсон, Сауль "Канело" Альварес, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Александр Усик рассказал, кого считает лучшими боксерами ХХ века.

"Это Теренс Кроуфорд, Шакур Стивенсон, Сауль Альварес, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри", — сказал Усик.

Теренс Кроуфорд – один из самых титулованных боксеров поколения. Американец завершил карьеру с феноменальным рекордом 42 победы в 42 боях, из которых 31 – нокаутом. Кроуфорд становился абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, а в 2025 году победил Канело и завоевал титулы во втором среднем весе.

Шакур Стивенсон – 29-летний американец с рекордом 25-0 и 11 победами нокаутом. Он становился чемпионом мира по четырем весовым категориям и считается одним из самых технических боксеров своего поколения.

Сауль "Канело" Альварес – мексиканская суперзвезда, проведшая более 60 профессиональных боев. Его рекорд – 63 победы, 3 поражения и 2 ничьи, 39 побед нокаутом. Канело был абсолютным чемпионом во втором среднем весе и владел мировыми титулами в нескольких дивизионах.

Энтони Джошуа – двукратный чемпион мира в сверхтяжелом весе и олимпийский чемпион Лондона-2012. Именно с Усиком британец дважды встречался на профессиональном ринге – и оба раза проиграл украинцу единогласным решением судей.

Тайсон Фьюри — бывший чемпион мира по версии WBC и один из самых известных сверхтяжеловесов последнего десятилетия. Фьюри также дважды боксировал с Усиком и дважды уступил украинцу – сначала раздельное, а затем единогласное решение судей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Усик признался, какому единственному боксеру проиграл бы на ринге.