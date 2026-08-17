logo_ukra

BTC/USD

63558

ETH/USD

1902.77

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт бокс Бій мрії на 15 раундів: Усик зізнався, кому єдиному програв би на рингу
commentss НОВИНИ Всі новини

Бій мрії на 15 раундів: Усик зізнався, кому єдиному програв би на рингу

Олександр Усик назвав Мухаммеда Алі суперником своєї мрії.

17 серпня 2026, 14:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Олександр Усик назвав боксера, з яким найбільше хотів би провести гіпотетичний бій. Український чемпіон обрав легендарного Мухаммеда Алі, однак несподівано не поставив на власну перемогу.

Бій мрії на 15 раундів: Усик зізнався, кому єдиному програв би на рингу

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Олександра Усика в інтерв’ю FightHype попросили назвати суперника мрії з будь-якої епохи. Українець без вагань відповів: "Мухаммед Алі". Коли ж його запитали, хто переміг би в такому протистоянні, Усик віддав перевагу американській легенді.

"Це був би важкий бій. 12, можливо, навіть 15 раундів, але я б не переміг. Мухаммед Алі виграв би", — заявив Усик.

За словами українського боксера, поєдинок був би надзвичайно конкурентним. На запитання, наскільки близьким міг би бути результат, Усик усміхнувся та припустив, що Алі переміг би роздільним рішенням суддів після 15 раундів.

Нагадаємо, що Усик залишається непереможеним на професійному ринзі. У його активі 25 перемог у 25 боях, з яких 16 здобуто нокаутом. Українець тричі ставав абсолютним чемпіоном світу: спочатку у першій важкій вазі, а згодом і двічі у надважкій.

Мухаммед Алі завершив кар’єру з рекордом 56 перемог і п’ять поразок, здобувши статус однієї з найбільших постатей в історії боксу. Усик також неодноразово називав американця своїм кумиром. Зауважимо, що Усик та Алі народилися в один день — 17 січня, але з різницею у роках. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що чемпіон світу назвав єдиного боксера в історії, який міг би перемогти Усика.

Також "Коментарі" писали, що дружина Усика поставила йому жорсткий ультиматум щодо завершення кар'єри.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Yc8VFIfC1AM&t=22s
Теги:

Новини

Всі новини