Бій мрії на 15 раундів: Усик зізнався, кому єдиному програв би на рингу

Олександр Усик назвав боксера, з яким найбільше хотів би провести гіпотетичний бій. Український чемпіон обрав легендарного Мухаммеда Алі, однак несподівано не поставив на власну перемогу.

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Олександра Усика в інтерв’ю FightHype попросили назвати суперника мрії з будь-якої епохи. Українець без вагань відповів: "Мухаммед Алі". Коли ж його запитали, хто переміг би в такому протистоянні, Усик віддав перевагу американській легенді.

"Це був би важкий бій. 12, можливо, навіть 15 раундів, але я б не переміг. Мухаммед Алі виграв би", — заявив Усик.

За словами українського боксера, поєдинок був би надзвичайно конкурентним. На запитання, наскільки близьким міг би бути результат, Усик усміхнувся та припустив, що Алі переміг би роздільним рішенням суддів після 15 раундів.

Нагадаємо, що Усик залишається непереможеним на професійному ринзі. У його активі 25 перемог у 25 боях, з яких 16 здобуто нокаутом. Українець тричі ставав абсолютним чемпіоном світу: спочатку у першій важкій вазі, а згодом і двічі у надважкій.

Мухаммед Алі завершив кар’єру з рекордом 56 перемог і п’ять поразок, здобувши статус однієї з найбільших постатей в історії боксу. Усик також неодноразово називав американця своїм кумиром. Зауважимо, що Усик та Алі народилися в один день — 17 січня, але з різницею у роках.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що чемпіон світу назвав єдиного боксера в історії, який міг би перемогти Усика.

Також "Коментарі" писали, що дружина Усика поставила йому жорсткий ультиматум щодо завершення кар'єри.