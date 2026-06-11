Усик может избавиться от всех титулов: боксер попал в громкий скандал

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи выразил мнение, что следующим соперником украинского боксера Александра Усика должен стать временный чемпион WBC Агит Кабаел. Американский боксер подверг критике Усика за якобы чрезмерный выбор соперников и подчеркнул, что Кабаел заслуживает возможности побороться за полноценный титул, передает Froch On Fighting.

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Малиньяджи подчеркнул, что до сих пор активно выступающий 39-летний Усик должен защищать свой чемпионский пояс против обязательного претендента.

"Если Усик планирует оставаться в профессиональном боксе, то Кабаел должен получить шанс сразиться за титул. Нельзя просто оставаться активным и держать чемпионский пояс в заложниках. Я не согласен с тем, когда боксеры продолжают карьеру, но выбирают, против кого выходить на ринг", — отметил Малиньяджи.

Американский атлет также добавил, что в случае отказа Усика от защиты титула против официального соперника, его следует избавить от пояса. "Если ты чемпион, тебя или должны лишить титула, или ты обязан сражаться с обязательным претендентом. В этом возрасте очень сложно постоянно поддерживать чемпионский уровень. Усик достиг невероятного, возможно, пора уйти на пенсию? Хотя я в это не верю", — резюмировал Пол Малинья.

Эксперт подчеркнул, что справедливый подход к выбору соперников гарантирует честную конкуренцию и защиту интересов обязательных соискателей, а также сохраняет престиж чемпионского титула. Многие фанаты и аналитики соглашаются с тем, что Усик не может держать пояс только ради собственного рейтинга или пиар-интересов, и пора дать шанс достойным конкурентам.

Портал "Комментарии" уже писал , что в супертяжелом дивизионе назревает очередное громкое противостояние. Временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаэл заявил, что ожидает окончательное решение Александра Усика о проведении обязательного титульного боя.