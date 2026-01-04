Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс после пятого завершения карьеры

Британский боксер Тайсон Фьюри снова объявил о возвращении на профессиональный ринг, несмотря на то, что в прошлом году он уже в пятый раз заявлял о завершении карьеры. Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе сделал анонс в соцсетях, дав понять, что его отдых подошел к концу, а 2026 год он считает годом своего возвращения.

Тайсон Фьюри. Фото из открытых источников

Тайсон Фьюри завершил карьеру после поражения в матче-реванше против Александра Усика в 2024 году. Тогда он публично поблагодарил болельщиков и команду, заявив, что его путь в боксе завершен. Однако через год британец снова сменил позицию.

В недавно опубликованном видео в Instagram боксер заявил, что чувствует себя в форме и не потерял мотивации.

"Меня не было некоторое время, но я вернулся, мне 37 лет, и я все еще дерусь. Нет ничего лучше, чем бить людей по лицу и получать за это деньги", — сказал Фьюри.

За карьеру Тайсон Фьюри провел 37 боев, одержав 34 победы. Он потерпел лишь два поражения — все от Усика и однажды завершил поединок вничью. Его последние бои датируются 2024 годом и потенциальное возвращение означает поиск нового соперника. Среди возможных вариантов называют Энтони Джошуа.

Примечательно, что нынешнее возвращение не первое в карьере Фьюри. Он объявлял о завершении выступлений не менее пяти раз: в 2013, 2016, 2017, 2022 и 2025 годах.

