Чи справді прийшов час завершувати кар’єру: Усик зробив заяву

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик оцінив можливість завершення боксерської кар'єри. Як інформує портал "Коментарі", слова українського "супертяжа" передає Daily Mail Boxing.

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

Український боксер вважає, що цей момент вже близько.

"Три дні тому я думав про те, що я скажу, як я скажу. Слухайте, це близько. Зараз мені подобається те, що я роблю", – сказав Олександр Усик.

Наступний бій українець проведе 23 травня у Єгипті проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Напередодні майбутні суперники провели першу спільну пресконференцію та битву поглядів. На цьому заході нідерландець назвав свої переваги над українським боксером.

у світовому боксі назріває гучний конфлікт навколо чемпіонського титулу Олександра Усика. Відомий британський промоутер Френк Воррен заявив про готовність подати до суду на WBC, якщо організація не змусить українця провести обов'язковий захист проти Агіта Кабаєла.

Як повідомляє Boxing Scene, Кабаєл здобув статус тимчасового чемпіона, ефектно нокаутувавши Чжілея Чжана у 2025 році. З того часу він очікує на шанс поборотися за повноцінний титул, підтвердивши свій рівень ще однією перемогою.

Попри це, WBC дозволила Усику провести добровільний захист, а згодом санкціонувала поєдинок проти Ріко Верховена – суперника, який майже не має досвіду у професійному боксі. Це рішення викликало хвилю критики, адже у дивізіоні є значно сильніші претенденти.

