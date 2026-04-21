Один из самых больших гонораров в карьере: сколько заработает Усик за бой с Верхувеном

Украинский чемпион Александр Усик может получить один из самых больших гонораров в своей карьере за предстоящий поединок против звезды кикбоксинга Рико Верхувена. По предварительным оценкам, за это сражение украинец заработает по меньшей мере 30 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 40,5 миллиона долларов.

Поединок Усика и Верхувена состоится 23 мая 2026 года в Египте в рамках масштабного шоу The Ring: Glory in Giza. Бой уже называют одним из самых громких кроссоверов года в мире единоборств.

Как пишет Bet365, Усик получит примерно 40 миллионов долларов за поединок с Верхувеном. По данным ресурса, главным фактором украинского боксера для выбора соперника стала финансовая составляющая. На этом этапе карьеры Усик уже завоевал все главные титулы в боксе, поэтому большие коммерческие поединки остаются главной мотивацией.

Другие возможные соперники не гарантировали бы украинцу столь значительных призовых. Именно поэтому встреча с Верхувеном выглядит не только спортивной, но и бизнес выгодной для украинского боксера.

"Я искренне уважаю людей, которые достигают самых вершин в своем виде спорта. Рико один из них — мощный спортсмен и большой чемпион. Быть чемпионом – это не только пояса. Речь идет о годах упорного труда, дисциплины и убеждений. Я уважаю его путешествие – он действительно король кикбоксинга. Но это бокс – другая игра, со своими правилами и своими королями", — сказал Усик.

Кто такой Рико Верхувен

Нидерландец Рико Верхувен – одна из самых известных фигур в мировом кикбоксинге. Он в течение 12 лет доминировал в тяжелом весе и выиграл 66 из 76 профессиональных поединков. После завершения карьеры в кикбоксинге спортсмен решил перейти в бокс и сразу бросил вызов Усику.

"Я провел 12 лет как безоговорочный чемпион по кикбоксингу в тяжелом весе и выполнил все, что имел цель, но оставаться на вершине так долго не лишило меня голода, это усилило его. Я не искал комфорта, поэтому начал искать самый высокий вызов, доступный в другом мире. Александр Усик непобедим в боксе", — сказал Верхувен.

Ранее порт "Комментарии" сообщал, что Усик намекнул на завершение карьеры в боксе.

Также "Комментарии" писали, что Усик заявил о желании стать президентом Украины.