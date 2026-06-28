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Проти "Бронзового бомбардувальника": Едді Хірн оголосив фінального суперника Усика

Едді Хірн заявив, що наступним і, ймовірно, останнім суперником Олександра Усика стане Деонтей Вайлдер.

28 червня 2026, 14:05
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Slava Kot

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик може провести свій заключний поєдинок на професійному рингу проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Про це заявив один із найвідоміших боксерських промоутерів світу Едді Хірн, натякнувши, що сторони вже досягли принципової домовленості.

Проти "Бронзового бомбардувальника": Едді Хірн оголосив фінального суперника Усика

Усик може вийти в ринг проти Вайлдера. Фото з відкритих джерел

В ефірі DAZN Хірн повідомив, що саме американець Деонтей Вайлдер стане наступним опонентом непереможного Олександра Усика.

"Наскільки я розумію, наступним суперником Усика стане Деонтей Вайлдер. Він хоче провести ще один великий бій і востаннє насолодитися цим моментом", – сказав британський промоутер.

За словами Хірна, переговори фактично завершені, а проведення поєдинку вже погоджене. Його заява пролунала невдовзі після того, як Усик відмовився від чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Проти ”Бронзового бомбардувальника”: Едді Хірн оголосив фінального суперника Усика - фото 2

Деонтей Вайлдер

Раніше українець не приховував, що планує завершити кар'єру після кількох знакових поєдинків із найсильнішими представниками своєї епохи. За останні роки він уже двічі переміг Тайсона Ф'юрі, здолав Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа, зібравши всі головні титули у дивізіоні.

На професійному рингу Усик досі залишається непереможеним. У його активі 25 перемог, із яких 16 завершилися нокаутом. Деонтей Вайлдер провів 50 боїв, здобув 45 перемог, 43 з них достроково. "Бронзовий бомбардувальник" зазнав чотирьох поразок і один поєдинок завершив унічию.

Сам Усик уже оголосив, що фінальний поєдинок у його кар'єрі пройде під символічною назвою Last Dance ("Останній танець"). 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стало відомо, де Усик проведе всій останній бій в боксі.

Також "Коментарі" писали, що Усик емоційно відреагував на російський удар по Києво-Печерській лаврі.



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Джерело: https://x.com/ProBoxingFans/status/2071070577943630228
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