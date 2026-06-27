"Останній танець" чемпіона: стало відомо, де Усик проведе прощальний бій

Український боксер Олександр Усик оголосив про несподіване рішення відмовитися одразу від трьох чемпіонських титулів – WBC, WBA та IBF. При цьому завершувати кар'єру непереможений чемпіон не має наміру. Навпаки, спортсмен уже анонсував свій завершальний етап у професійному боксі, який планує провести у Сполучених Штатах.

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

Про своє рішення 39-річний українець повідомив у відеозверненні до вболівальників. Усик заявив, що свідомо звільняє чемпіонські пояси, щоб дати можливість іншим претендентам поборотися за світову першість. При цьому він наголосив, що залишає не ринг, а лише титули.

Як пояснив спортивний директор команди українця Сергій Лапін, такий крок обговорювався давно і спрямований на те, щоб не допустити застою у надважкому дивізіоні. За його словами, рішення відкриває шлях для нових чемпіонських поєдинків та дозволяє провідним боксерам, зокрема Ентоні Джошуа, знову включитися у боротьбу за об'єднання титулів.

Незважаючи на відмову від поясів провідних організацій, Усик збереже титул журналу The Ring, який вважається символом лінійного чемпіонства та визнає найсильнішого боксера дивізіону незалежно від рішень організацій, що санкціонують.

Команда українця вже визначила подальший курс кар'єри. Останні бої Усик має намір провести у США, де, за словами Лапіна, хоче поставити фінальну крапку у своїй легендарній історії.

За свою кар'єру Олександр Усик став унікальним явищем світового боксу. Він залишається єдиним спортсменом, якому вдалося тричі стати абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох основних поясів — спочатку у першій важкій вазі, а потім двічі у суперважкій категорії. Його останній поєдинок відбувся у травні 2026 року в Єгипті, де українець достроково переміг відомого кікбоксера Ріко Верховена.

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