logo_ukra

BTC/USD

60317

ETH/USD

1583.5

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт бокс "Останній танець" чемпіона: стало відомо, де Усик проведе прощальний бій
commentss НОВИНИ Всі новини

"Останній танець" чемпіона: стало відомо, де Усик проведе прощальний бій

Легендарний боксер звільняє титули заради "останнього танцю" у США та відкриває нову боротьбу за вершину суперважкого дивізіону

27 червня 2026, 15:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Український боксер Олександр Усик оголосив про несподіване рішення відмовитися одразу від трьох чемпіонських титулів – WBC, WBA та IBF. При цьому завершувати кар'єру непереможений чемпіон не має наміру. Навпаки, спортсмен уже анонсував свій завершальний етап у професійному боксі, який планує провести у Сполучених Штатах.

"Останній танець" чемпіона: стало відомо, де Усик проведе прощальний бій

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

Про своє рішення 39-річний українець повідомив у відеозверненні до вболівальників. Усик заявив, що свідомо звільняє чемпіонські пояси, щоб дати можливість іншим претендентам поборотися за світову першість. При цьому він наголосив, що залишає не ринг, а лише титули.

Як пояснив спортивний директор команди українця Сергій Лапін, такий крок обговорювався давно і спрямований на те, щоб не допустити застою у надважкому дивізіоні. За його словами, рішення відкриває шлях для нових чемпіонських поєдинків та дозволяє провідним боксерам, зокрема Ентоні Джошуа, знову включитися у боротьбу за об'єднання титулів.

Незважаючи на відмову від поясів провідних організацій, Усик збереже титул журналу The Ring, який вважається символом лінійного чемпіонства та визнає найсильнішого боксера дивізіону незалежно від рішень організацій, що санкціонують.

Команда українця вже визначила подальший курс кар'єри. Останні бої Усик має намір провести у США, де, за словами Лапіна, хоче поставити фінальну крапку у своїй легендарній історії.

За свою кар'єру Олександр Усик став унікальним явищем світового боксу. Він залишається єдиним спортсменом, якому вдалося тричі стати абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох основних поясів — спочатку у першій важкій вазі, а потім двічі у суперважкій категорії. Його останній поєдинок відбувся у травні 2026 року в Єгипті, де українець достроково переміг відомого кікбоксера Ріко Верховена.

Читайте також на порталі "Коментарі" — від кого Усік зібрався захищати країну: чому йде з боксу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.espn.com/boxing/story/_/id/49188392/oleksandr-usyk-vacating-heavyweight-titles-planning-last-dance
Теги:

Новини

Всі новини