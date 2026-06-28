logo

BTC/USD

59521

ETH/USD

1570.52

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Против "Бронзового бомбардировщика": Эдди Хирн объявил финального соперника Усика
commentss НОВОСТИ Все новости

Против "Бронзового бомбардировщика": Эдди Хирн объявил финального соперника Усика

Эдди Хирн заявил, что следующим и, вероятно, последним соперником Александра Усика станет Деонтей Уайлдер.

28 июня 2026, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик может провести свой заключительный поединок на профессиональном ринге против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Об этом заявил один из самых известных боксерских промоутеров мира Эдди Хирн, намекнув, что стороны уже достигли принципиальной договоренности.

Против "Бронзового бомбардировщика": Эдди Хирн объявил финального соперника Усика

Усик может выйти в ринг против Уайлдера. Фото из открытых источников

В эфире DAZN Хирн сообщил, что именно американец Деонтей Уайлдер станет следующим оппонентом непобедимого Александра Усика.

"Насколько я понимаю, следующим соперником Усика станет Деонтей Уайлдер. Он хочет провести еще одно большое сражение и в последний раз насладиться этим моментом", — сказал британский промоутер.

По словам Хирна, переговоры фактически завершены, а проведение поединка уже согласовано. Его заявление прозвучало вскоре после того, как Усик отказался от чемпионских поясов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе.

Против ”Бронзового бомбардировщика”: Эдди Хирн объявил финального соперника Усика - фото 2

Деонтей Уайлдер

Ранее украинец не скрывал, что планирует завершить карьеру после нескольких знаковых поединков с сильнейшими представителями своей эпохи. За последние годы он уже дважды победил Тайсона Фьюри, одолел Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа, собрав все главные титулы в дивизионе.

На профессиональном ринге Усик по-прежнему остается побежденным. В его активе 25 побед, из которых 16 завершились нокаутом. Деонтей Уайлдер провел 50 боев, одержал 45 побед, 43 из них досрочно. "Бронзовый бомбардировщик" потерпел четыре поражения и один поединок завершил вничью.

Сам Усик уже объявил, что финальный поединок в его карьере пройдет под символическим названием Last Dance (Последний танец).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, где Усик проведет все последнее сражение в боксе.

Также "Комментарии" писали, что Усик эмоционально отреагировал на российский удар по Киево-Печерской Лавре.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/ProBoxingFans/status/2071070577943630228
Теги:

Новости

Все новости