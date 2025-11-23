Поляк Міхал Сочинські у штучній комі після бою з українцем Рамазаном Муслімовим

Польський боксер важкої ваги Міхал Сочинські перебуває у штучній комі після поєдинку з українським непереможеним бійцем Рамазаном Муслімовим. Про це повідомляє Tribuna.com. Бій завершився у сьомому раунді потужним нокаутом, після якого Сочинського винесли з рингу на ношах.

Український нокаут — польський боксер у комі: лікарі борються за життя Сочинського

Промоутер боксера Анджей Василевський розповів, що Міхала інтубували, а медики виявили сильний набряк мозку. Гематом немає, однак загальний стан залишається тяжким. Сочинського вирішили транспортувати до лікарні у Любліні, де він отримує інтенсивну терапію.

За попередніми даними, загрози життю наразі немає, але спортсмен проведе у медикаментозному сні ще кілька днів. До травм додається й зламана орбітальна кістка — наслідок жорсткого удару під час вирішального моменту поєдинку.

Василевський наголосив, що команда постійно спілкується з лікарями та сподівається на одужання спортсмена. Особливо він відзначив президента Хелма Якуба Банашека, який провів у лікарні майже всю ніч, контролюючи допомогу та підтримуючи родину боксера.

Нагадаємо, український боєць Рамазан Муслімов здобув перемогу нокаутом і став чемпіоном WBC Baltic, а сам поєдинок уже називають одним із найемоційніших цього року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Олександр Усик більше не є абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер офіційно відмовився від титулу WBO, після того, як організація вимагала провести обов’язковий захист проти британця Фабіо Вордлі. Таким чином, Усик позбувся одного зі своїх чемпіонських поясів, натомість у його активі залишаються титули IBF, WBA та WBC.