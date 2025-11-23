Поляк Михал Сочинские в искусственной коме после боя с украинцем Рамазаном Муслимовым

Польский боксер тяжелого веса Михал Сочински находится в искусственной коме после поединка с украинским непобежденным бойцом Рамазаном Муслимовым. Об этом сообщает Tribuna.com. Бой завершился в седьмом раунде мощным нокаутом, после которого Сочинский был вынесен с ринга на носилках.

Украинский нокаут - польский боксер в коме: врачи борются за жизнь Сочинского

Промоутер боксера Анджей Василевский рассказал, что Михала интубировали, а медики обнаружили сильный отек мозга. Гематом нет, однако общее состояние остается тяжелым. Сочинского решили транспортировать в больницу в Люблине, где он получает интенсивную терапию.

По предварительным данным, угрозы жизни нет, но спортсмен проведет в медикаментозном сне еще несколько дней. К травмам прилагается и сломанная орбитальная кость – следствие жесткого удара во время решающего момента поединка.

Василевский подчеркнул, что команда постоянно общается с врачами и надеется на выздоровление спортсмена. Особо он отметил президента Хелма Якуба Банашека, проведшего в больнице почти всю ночь, контролируя помощь и поддерживая семью боксера.

Напомним, украинский боец Рамазан Муслимов одержал победу нокаутом и стал чемпионом WBC Baltic, а сам поединок уже называют одним из самых эмоциональных в этом году.

