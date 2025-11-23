logo

BTC/USD

88760

ETH/USD

2960.97

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Поляк Михал Сочинские в искусственной коме после боя с украинцем Рамазаном Муслимовым
commentss НОВОСТИ Все новости

Поляк Михал Сочинские в искусственной коме после боя с украинцем Рамазаном Муслимовым

После жесткого нокаута в 7-м раунде спортсмена транспортировали в больницу — состояние стабильное, но критическое.

23 ноября 2025, 19:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Польский боксер тяжелого веса Михал Сочински находится в искусственной коме после поединка с украинским непобежденным бойцом Рамазаном Муслимовым. Об этом сообщает Tribuna.com. Бой завершился в седьмом раунде мощным нокаутом, после которого Сочинский был вынесен с ринга на носилках.

Поляк Михал Сочинские в искусственной коме после боя с украинцем Рамазаном Муслимовым

Украинский нокаут - польский боксер в коме: врачи борются за жизнь Сочинского

Промоутер боксера Анджей Василевский рассказал, что Михала интубировали, а медики обнаружили сильный отек мозга. Гематом нет, однако общее состояние остается тяжелым. Сочинского решили транспортировать в больницу в Люблине, где он получает интенсивную терапию.

По предварительным данным, угрозы жизни нет, но спортсмен проведет в медикаментозном сне еще несколько дней. К травмам прилагается и сломанная орбитальная кость – следствие жесткого удара во время решающего момента поединка.

Василевский подчеркнул, что команда постоянно общается с врачами и надеется на выздоровление спортсмена. Особо он отметил президента Хелма Якуба Банашека, проведшего в больнице почти всю ночь, контролируя помощь и поддерживая семью боксера.

Напомним, украинский боец Рамазан Муслимов одержал победу нокаутом и стал чемпионом WBC Baltic, а сам поединок уже называют одним из самых эмоциональных в этом году.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Александр Усик больше не является абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Украинский боксер официально отказался от титула WBO после того, как организация требовала провести обязательную защиту против британца Фабио Вордли. Таким образом, Усик лишился одного из своих чемпионских поясов, а в его активе остаются титулы IBF, WBA и WBC.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости