Александр Усик потерял титул абсолютного чемпиона по боксу: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Александр Усик потерял титул абсолютного чемпиона по боксу: что произошло

Александр Усик больше не абсолютный чемпион. Боксер отказался от титула WBO после требования провести сражение с Фабио Вордли.

17 ноября 2025, 22:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Александр Усик больше не является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский боксер официально отказался от титула WBO после того, как организация требовала провести обязательную защиту против британца Фабио Вордли. Таким образом, Усик лишился одного из своих чемпионских поясов, а в его активе остаются титулы IBF, WBA и WBC.

Александр Усик потерял титул абсолютного чемпиона по боксу: что произошло

Александр Усик. Фото из открытых источников

В заявлении Всемирной боксерской организации отмечается, что команда Усика сообщила о добровольном отказе после "тщательного обдумывания". Президент WBO Густаво Оливьери назвал боксера "чемпионом чемпионов" и подчеркнул, что карьера украинца является "одной из величайших современной эпохи бокса".

"WBO выражает свое глубокое уважение, восхищение и благодарность Александру Усику, непобежденному абсолютному чемпиону мира WBO в двух дивизионах, бойцу, заслужившему и воплотившему все права, привилегии и честь, связанные со званием суперчемпиона WBO. Его карьера является одной из самых выдающихся". Оливьери.

Причиной такого шага стало решение WBO обязать Усика выйти на ринг против победителя боя между Джозефом Паркером и Фабио Вордли. После того, как Вордли получил временный титул, нокаутировав Паркера в Лондоне, он автоматически стал следующим обязательным претендентом. Усик же отказался от этого поединка, что привело к потере пояса.

Фабио Уордли теперь будет объявлен новым чемпионом мира по версии WBO.

Для украинца это завершение второго в истории периода его статуса абсолютного чемпиона сверхтяжелого веса. Последний бой Усика состоялся 19 июля, когда он отправил в нокаут в пятом раунде Даниэля Дюбуа.

Источник: https://x.com/worldboxingorg/status/1990500074070421548
