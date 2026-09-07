Мозеса Ітауму відсторонили від боксу після бою з Хрговичем

Британський боксер Мозес Ітаума отримав обов’язкове медичне відсторонення після поразки від хорвата Філіпа Хрговича. Повернутися на ринг достроково 21-річний супертяж зможе лише після проходження медичного огляду та дозволу лікаря.

Мозес Ітаума. Фото: instagram / queensberrypromotions

Однак медичні відсторонення стосуються обох боксерів. Відповідно до правил Британської ради з контролю боксу, Хргович та Ітаума можуть отримати відсторонення на 30-60 днів. Якщо лікарі виявлять серйозніші підстави для занепокоєння, заборона на бої може тривати до 180 днів.

Бій боксерів відбувся 30 серпня 2026 року на лондонській O2 Arena. Ітаума з перших раундів захопив ініціативу та виглядав значно переконливіше за досвідченого суперника. У другому раунді британець відправив Хрговича в нокдаун. Після восьми раундів перевага Ітауми була переконливою. На суддівських записках він лідирував із рахунком 80:71, однак перебіг поєдинку кардинально змінився у дев’ятому раунді.

Хргович зумів скористатися втомою молодого суперника та завдав вирішального удару. Рефері зупинив бій за секунду до того, як кут Ітауми викинув білий рушник. Для Ітауми це стала перша поразка у професійній кар’єрі. Після завершення поєдинку британця винесли з арени на ношах та госпіталізували для обстеження.

Хргович після перемоги отримав титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Його професійний рекорд тепер становить 21 перемогу, з яких 16 нокаутом, і одну поразку.

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