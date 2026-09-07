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Мозеса Итаума отстранили от бокса после боя с Хрговичем

Мозес Итаума получил медицинское отстранение после первого поражения в карьере от Филиппа Хрговича. Боксера госпитализировали после боя.

7 сентября 2026, 22:55
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Slava Kot

Британский боксер Мозес Итаума получил обязательное медицинское отстранение после поражения от хорвата Филиппа Хрговича. Вернуться на ринг досрочно 21-летний супертяж сможет только после прохождения медицинского осмотра и разрешения врача.

Мозеса Итаума отстранили от бокса после боя с Хрговичем

Мозес Итаума. Фото: instagram / queensberrypromotions

Однако медицинские отстранения касаются обоих боксеров. В соответствии с правилами Британского совета по контролю бокса, Хргович и Итаума могут получить отстранение на 30-60 дней. Если врачи выявят более серьезные основания для беспокойства, запрет на бои может длиться до 180 дней.

Бой боксеров состоялся 30 августа 2026 на лондонской O2 Arena. Итаума с первых раундов захватил инициативу и выглядел значительно убедительнее опытного соперника. Во втором раунде британец отправил Хрговича в нокдаун. После восьми раундов преимущество Итаумы было убедительным. На судейских записках он лидировал со счетом 80:71, однако ход поединка кардинально изменился в девятом раунде.

Хргович сумел воспользоваться усталостью молодого соперника и нанес решающий удар. Рефери остановил бой за секунду до того, как угол Итаумы выбросил белое полотенце. Для Итаумы это стало первое поражение в профессиональной карьере. После завершения поединка британца вынесли с арены на носилках и госпитализировали для обследования.

Хргович после победы получил титул чемпиона IBF в тяжелом весе. Его профессиональный рекорд теперь составляет 21 победу, из которых 16 нокаутом и одно поражение.

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