Майк Тайсон пояснив сумну причину свого повернення у бокс: "У мене немає вибору"

Легенда світового боксу Майк Тайсон знову виходить на ринг. У 59 років він оголосив про новий виставковий бій, який цього разу відбудеться проти непереможного Флойда Мейвезера-молодшого. Але головним відкриттям стало його зізнання, що рішення продиктоване не амбіціями, а відсутністю вибору.

Майк Тайсон. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю телешоу "Today" Тайсон відверто розповів про справжню причину свого повернення.

"Я мушу це зробити, бо це єдине, що я можу зробити", — сказав Тайсон зі сльозами на очах.

Колись найстрашніший боєць планети пережив банкрутство у 2003 році, роки залежностей і скандалів. Проте останні роки він повернувся у публічний простір завдяки показовим боям. Тайсон визнає, що саме ці виступи дозволили йому відновити фінансову стабільність.

"За останні роки я заробив на виставкових боях більше, ніж у часи, коли був чемпіоном", — зізнався Тайсон.

За словами Тайсона, поворотним моментом стала розмова з його 14-річним сином. Тоді хлопець його запитав: "Чому ти це робиш, тату?". Спершу Тайсон спробував віджартуватися словами: "Бо я в найкращій формі свого життя". Але пізніше визнав, що це була неправда.

"Я боксер з дитинства. Без боксу я ніщо. У мене немає іншого вибору. Бокс — це моє життя", — сказав Тайсон про причину знову вийти в ринг.

У 2026 році "Залізний Майк" зустрінеться з Флойдом Мейвезером-молодшим — п’ятиразовим чемпіоном світу, який має бездоганний рекорд у боксі 50 перемог без жодної поразки. Для Мейвезера це буде повернення після дев’яти років з моменту його останнього професійного бою проти Конора Макгрегора.

Сам Тайсон свій останній бій провів 10 місяців тому. У листопаді 2024 року, він бився з 28-річним Джейком Полом. "Залізний Майк" без шансів програв набагато молодшому супернику.

