Майк Тайсон пояснив сумну причину свого повернення у бокс: "У мене немає вибору"
НОВИНИ

Майк Тайсон пояснив сумну причину свого повернення у бокс: "У мене немає вибору"

59-річний Майк Тайсон зізнався, чому знову виходить на ринг проти Флойда Мейвезера.

25 вересня 2025, 15:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Легенда світового боксу Майк Тайсон знову виходить на ринг. У 59 років він оголосив про новий виставковий бій, який цього разу відбудеться проти непереможного Флойда Мейвезера-молодшого. Але головним відкриттям стало його зізнання, що рішення продиктоване не амбіціями, а відсутністю вибору.

Майк Тайсон пояснив сумну причину свого повернення у бокс: "У мене немає вибору"

Майк Тайсон. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю телешоу "Today" Тайсон відверто розповів про справжню причину свого повернення.

"Я мушу це зробити, бо це єдине, що я можу зробити", — сказав Тайсон зі сльозами на очах.

Колись найстрашніший боєць планети пережив банкрутство у 2003 році, роки залежностей і скандалів. Проте останні роки він повернувся у публічний простір завдяки показовим боям. Тайсон визнає, що саме ці виступи дозволили йому відновити фінансову стабільність.

"За останні роки я заробив на виставкових боях більше, ніж у часи, коли був чемпіоном", — зізнався Тайсон.

За словами Тайсона, поворотним моментом стала розмова з його 14-річним сином. Тоді хлопець його запитав: "Чому ти це робиш, тату?". Спершу Тайсон спробував віджартуватися словами: "Бо я в найкращій формі свого життя". Але пізніше визнав, що це була неправда.

"Я боксер з дитинства. Без боксу я ніщо. У мене немає іншого вибору. Бокс — це моє життя", — сказав Тайсон про причину знову вийти в ринг.

У 2026 році "Залізний Майк" зустрінеться з Флойдом Мейвезером-молодшим — п’ятиразовим чемпіоном світу, який має бездоганний рекорд у боксі 50 перемог без жодної поразки. Для Мейвезера це буде повернення після дев’яти років з моменту його останнього професійного бою проти Конора Макгрегора.

Сам Тайсон свій останній бій провів 10 місяців тому. У листопаді 2024 року, він бився з 28-річним Джейком Полом. "Залізний Майк" без шансів програв набагато молодшому супернику.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Майк Тайсон озвучив свою трійку найкращих боксерів світу.

Також "Коментарі" писали, що Усик назвав свого майбутнього суперника. Ним стане кривдник Майка Тайсона блогер-боксер Джейк Пол.



