Майк Тайсон объяснил печальную причину своего возвращения в бокс: "У меня нет выбора"

Легенда мирового бокса Майк Тайсон снова выходит на ринг. В 59 лет он объявил о новом выставочном бое, который в этот раз состоится против непобедимого Флойда Мейвезера-младшего. Но главным открытием стало его признание, что решение продиктовано не амбициями, а отсутствием выбора.

Майк Тайсон. Фото из открытых источников

В интервью телешоу "Today" Тайсон откровенно рассказал об истинной причине своего возвращения.

"Я должен это сделать, потому что это единственное, что я могу сделать", — сказал Тайсон со слезами на глазах.

Когда самый страшный боец планеты пережил банкротство в 2003 году, годы зависимостей и скандалов. Однако в последние годы он вернулся в публичное пространство благодаря показательным боям. Тайсон признает, что именно эти выступления позволили ему восстановить финансовую устойчивость.

"За последние годы я заработал на выставочных боях больше, чем во времена, когда был чемпионом", – признался Тайсон.

По словам Тайсона, поворотным моментом стал разговор с его 14-летним сыном. Тогда парень его спросил: "Почему ты это делаешь, папа?" Сначала Тайсон попытался отшутиться словами: "Ибо я в лучшей форме своей жизни". Но позже признал, что это была ложь.

"Я боксер с детства. Без бокса я ничто. У меня нет другого выбора. Бокс – это моя жизнь", – сказал Тайсон о причине снова выйти в ринг.

В 2026 году "Железный Майк" встретится с Флойдом Мейвезером-младшим – пятикратным чемпионом мира, имеющим безупречный рекорд в боксе 50 побед без поражений. Для Мейвезера это будет возвращение спустя девять лет с момента его последнего профессионального боя против Конора Макгрегора.

Сам Тайсон свое последнее сражение провел 10 месяцев назад. В ноябре 2024 года он сражался с 28-летним Джейком Полом. "Железный Майк" без шансов проиграл гораздо младшему сопернику.

