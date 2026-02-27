Король бокса против короля кикбоксинга: Усик проведет мегафайт с Рико Верховеном в Египте

Мир спорта готовится к уникальному кроссовер-поединку в сверхтяжелом весе. Украинский чемпион Александр Усик проведет защиту своего титула WBC против звезды мирового кикбоксинга, нидерландца Рико Верховена. О проведении боя, получившего название "Glory in Giza", официально сообщил председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Александр Усик. Фото из открытых источников

Событие запланировано на 23 мая 2026 и состоится в египетском городе Гиза на фоне древних пирамид.

Александр Усик выразил глубокое уважение к достижениям своего будущего оппонента:

"Я искренне уважаю людей, достигающих самой вершины в своем спорте. Рико – один из них, мощный атлет и большой чемпион. Быть чемпионом – это не только о поясах. Это годы тяжелого труда, дисциплины и веры", – отметил украинец.

В то же время Усик подчеркнул, что в ринге соперника ждут другие реалии:

"Я уважаю его путь – он действительно Король кикбоксинга. Но это бокс — другая игра со своими правилами и своими королями".

Рико Верховен — настоящая легенда боевых искусств: он в течение 12 лет удерживал титул промоушен Glory и возглавляет мировые рейтинги кикбоксеров-тяжеловесов с 2014 года.

Александр Усик подходит к этому поединку в статусе автора лучшего нокаута 2025 года по версии WBC. Эту награду он одержал за победу над Даниэлем Дюбуа в 5-м раунде их реванша на стадионе "Уэмбли".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный украинский "суперваж", чемпион WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик допускает возможность провести третий бой с Тайсоном Фьюри, но для этого есть одно условие. В интервью порталу Ready to fight он отметил, что интерес к такому поединку у него есть, однако этот бой возможен исключительно в формате поединка за "абсолют".

Оценивая так называемую "большую тройку" супертяжеловесов, в которую входят Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер Усик отметил, что не делит их на сильнейшего и самого слабого, однако все же признал, что самым сложным соперником для него оказался именно Фьюри. На втором месте Джошуа, а Уайлдер пока ставит третьим, поскольку украинский боксер пока не встречался с ним в ринге.