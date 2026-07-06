Кличко може повернутися в бокс заради вічного рекорду: названо ідеального суперника

Повернення Володимира Кличка на професійний ринг отримало несподіваний поштовх після того, як німецький боксер Агіт Кабаєл отримав чемпіонський титул WBC у надважкій вазі після відмови Олександра Усика від своїх чемпіонських поясів. На думку колишнього менеджера українця Бернда Боенте, саме цей поєдинок може стати єдиним реалістичним сценарієм для камбеку легендарного чемпіона.

Володимир Кличко. Фото з відкритих джерел

Бернд Боенте в коментарі World Boxing News розповів, що вважає бій Володимира Кличка і Агіта Кабаєла міг би стати масштабною подією для німецького боксу та зібрати повний стадіон.

"Немає сумнівів, що бій Агіта проти Володимира в Німеччині буде чимось грандіозним. Володимир останнім часом часто говорив в інтерв'ю, що може повернутися, але конкретної інформації не було. Я думаю, що для нього мав би сенс лише бій з Агітом. У віці 50 років у нього був би шанс побити рекорд Формана та мати чудовий бізнес-кейс на стадіоні в Німеччині проти Агіта", – сказав Боенте, який був менеджером Кличка 18 років.

Таким чином, Боенте натякає на рекорд Джорджа Формана, який у 1994 році завоював титули WBA та IBF у віці 46 років, перемігши Майкла Мурера.

Однак Боенте зазначив, що останнім часом вони не обговорювали можливе повернення Кличка, оскільки боксер разом з братом активно займається підтримкою України під час війни. Водночас він визнав, що поєдинок із Кабаєлом може виявитися надто привабливою пропозицією, щоб від неї відмовитися.

Сам Володимир Кличко раніше неодноразово заявляв, що не виключає повернення на ринг саме заради встановлення історичного рекорду. Додатковою мотивацією може стати і той факт, що пояс WBC залишається єдиним великим титулом, якого українець так і не здобув за свою блискучу кар'єру, адже той тривалий час належав його брату Віталію Кличку.

Водночас сам Агіт Кабаєл поставився до можливого поєдинку стримано. За його словами, з погляду спорту бій із 50-річним суперником не стане для нього серйозним викликом. Проте німець не став повністю відкидати таку можливість.

"У спортивному плані це не дає мені жодного ефекту. Я шукаю спортивного виклику, бо всі кажуть: "Ого, Володимир Кличко був найсильнішим. Він би тебе нокаутував". Так, але тоді він би мене нокаутував. Зараз ми говоримо про 50-річного Кличка", — сказав Кабаєл додавши, що готовий до будь-якого виклику.

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