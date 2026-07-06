Кличко может вернуться в бокс ради вечного рекорда: назван идеальный соперник

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Slava Kot
Возвращение Владимира Кличко на профессиональный ринг получило неожиданный толчок после того, как немецкий боксер Агит Кабаел получил чемпионский титул WBC в сверхтяжелом весе после отказа Александра Усика от своих чемпионских поясов . По мнению бывшего менеджера украинца Бернда Боэнте именно этот поединок может стать единственным реалистичным сценарием для камбека легендарного чемпиона.
Владимир Кличко. Фото из открытых источников
Бернд Боэнте в комментарии World Boxing News рассказал, что считает бой Владимира Кличко и Агита Кабаела могло бы стать масштабным событием для немецкого бокса и собрать полный стадион.
Таким образом, Боэнте намекает на рекорд Джорджа Формана, в 1994 году завоевавшего титулы WBA и IBF в возрасте 46 лет, победив Майкла Мурера.
Однако Боэнте отметил, что в последнее время они не обсуждали возможное возвращение Кличко, поскольку боксер вместе с братом активно занимается поддержкой Украины во время войны. В то же время он признал, что поединок с Кабаелом может оказаться слишком привлекательным предложением, чтобы от него отказаться.
Сам Владимир Кличко ранее неоднократно заявлял, что не исключает возвращения на ринг именно для установления исторического рекорда. Дополнительной мотивацией может стать и тот факт, что пояс WBC остается единственным большим титулом, который украинец так и не получил за свою блестящую карьеру, ведь долгое время принадлежал его брату Виталию Кличко.
В то же время сам Агит Кабаел отнесся к возможному поединку сдержанно. По его словам, с точки зрения спорта сражение с 50-летним соперником не станет для него серьезным вызовом. Однако немец не стал полностью исключать такую возможность.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге лучших боксеров в истории Украины. Какое место заняли Усик и братья Кличко.
Также "Комментарии" писали, что Эдди Хирн объявил финального соперника для Александра Усика.