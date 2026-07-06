Кличко может вернуться в бокс ради вечного рекорда: назван идеальный соперник

Возвращение Владимира Кличко на профессиональный ринг получило неожиданный толчок после того, как немецкий боксер Агит Кабаел получил чемпионский титул WBC в сверхтяжелом весе после отказа Александра Усика от своих чемпионских поясов . По мнению бывшего менеджера украинца Бернда Боэнте именно этот поединок может стать единственным реалистичным сценарием для камбека легендарного чемпиона.

Владимир Кличко. Фото из открытых источников

Бернд Боэнте в комментарии World Boxing News рассказал, что считает бой Владимира Кличко и Агита Кабаела могло бы стать масштабным событием для немецкого бокса и собрать полный стадион.

"Нет сомнений, что бой Агита против Владимира в Германии будет чем-то грандиозным. Владимир последнее время часто говорил в интервью, что может вернуться, но конкретной информации не было. Я думаю, что для него имел смысл только бой с Агитом. В возрасте 50 лет у него был бы шанс побить рекорд Формана и иметь отличный бизнес-кейс на стадионе в Германии против Агита", – сказал Боэнте, который был менеджером Кличко 18 лет.

Таким образом, Боэнте намекает на рекорд Джорджа Формана, в 1994 году завоевавшего титулы WBA и IBF в возрасте 46 лет, победив Майкла Мурера.

Однако Боэнте отметил, что в последнее время они не обсуждали возможное возвращение Кличко, поскольку боксер вместе с братом активно занимается поддержкой Украины во время войны. В то же время он признал, что поединок с Кабаелом может оказаться слишком привлекательным предложением, чтобы от него отказаться.

Сам Владимир Кличко ранее неоднократно заявлял, что не исключает возвращения на ринг именно для установления исторического рекорда. Дополнительной мотивацией может стать и тот факт, что пояс WBC остается единственным большим титулом, который украинец так и не получил за свою блестящую карьеру, ведь долгое время принадлежал его брату Виталию Кличко.

В то же время сам Агит Кабаел отнесся к возможному поединку сдержанно. По его словам, с точки зрения спорта сражение с 50-летним соперником не станет для него серьезным вызовом. Однако немец не стал полностью исключать такую возможность.

"В спортивном плане это не дает мне никакого эффекта. Я ищу спортивный вызов, потому что все говорят: "Ого, Владимир Кличко был сильнейшим. Он бы тебя нокаутировал". Да, но тогда он бы меня нокаутировал. Сейчас мы говорим о 50-летнем Кличко", — сказал Кабаел, добавив, что готов к любому вызову.

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