Энтони Джошуа потеряет 32 млн фунтов призовых после того, как сломал челюсть Полу: какая причина

Британский боксер Энтони Джошуа после победы над Джейком Полом может потерять около 32 миллионов фунтов стерлингов из своего гонорара. Причиной этого стали налоговые обязательства в США и Великобритании, которые существенно снизят призовые после боя, завершившегося жестким нокаутом и переломом челюсти у Джейка Пола.

Энтони Джошуа и Джейк Пол. Фото из открытых источников

19 декабря состоялся поединок между Энтони Джошуа и Джейком Полом, принесшим обоим бойцам вместе по меньшей мере 137 миллионов фунтов стерлингов. Считается, что доля Джошуа составила от 70 до 100 миллионов. Однако, несмотря на отсутствие налога штата во Флориде, британский спортсмен подпадает под федеральный налог США. По данным аналитиков AceOdds, около 37% его гонорара пойдет в Налоговую службу США (IRS).

Кроме того, Джошуа должен компенсировать разницу между американскими вычетами и полной налоговой ставкой в Великобритании. По оценкам, в британскую HMRC он уплатит около 5,5 миллиона фунтов, а еще примерно 1,4 миллиона должен заплатить в виде взносов в систему национального страхования. В итоге общие потери призовых Энтони Джошуа могут составить 32 миллиона фунтов стерлингов.

"Это даже не мой самый большой гонорар. Дело не в деньгах. Для меня это скорее была возможность. Я должен был продемонстрировать свои навыки миру. Конечной целью было прижать Джейка Пола и причинить ему боль. Это заняло немного больше времени, чем ожидалось, но правая рука наконец-то нашла цель", — сказал Джошуа после боя.

Джейк Пол после поединка был госпитализирован с ринга из-за серьезных повреждений лица, в том числе сломанной челюсти.

