Главная Новости Спорт бокс Энтони Джошуа решил завершить карьеру: родные боксера сообщили детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Энтони Джошуа решил завершить карьеру: родные боксера сообщили детали

По словам родных боксера, авария в Нигерии полностью изменила его жизненные приоритеты и отношение к дальнейшей карьере в спорте.

6 января 2026, 18:33
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа решил поставить точку в своей профессиональной карьере после произошедших с ним во время отдыха в Нигерии трагических событий.

Энтони Джошуа решил завершить карьеру: родные боксера сообщили детали

Энтони Джошуа. Фото: из открытых источников

О намерении спортсмена покинуть ринг сообщил один из членов его семьи. По словам родственника, это решение окончательное и уже озвучено всем близким, пишет издание The PUNCH.

Дядя боксера Адедамола Джошуа рассказал, что племянник очень тяжело переживает события, которые произошли в конце декабря. По его словам, трагедия полностью изменила жизненные приоритеты спортсмена и его отношение к дальнейшей карьере в спорте.

В ближайшей перспективе Джошуа мог провести долгожданный бой против недавно вернувшегося в профессиональный бокс Тайсона Фьюри. Однако после трагедии в Нигерии разговоры о большом поединке фактически потеряли смысл, ведь боксер решил завершить карьеру.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа попал в автомобильную аварию в нигерийском штате Огун, в результате которой погибли два человека. Информацию об инциденте подтвердили в местной полиции, отметив, что сам боксер получил лишь незначительные травмы.

По данным стражей порядка, автомобиль, в котором находился 36-летний Джошуа, столкнулся с другим транспортным средством. Представители полиции сообщили, что боксер находился среди пассажиров двигавшегося в колонне с охраной внедорожника.

Жертвами трагедии стали Латц и Сина. Первый долгое время работал личным тренером Энтони Джошуа, а второй отвечал за его физическую подготовку в течение многих лет.

Поездка в Нигерию была для британца отпуском после громкого успеха на ринге. В ночь на 20 декабря Джошуа одержал досрочную победу над американским боксером и блогером Джейком Полом, нокаутировав его в шестом раунде. К этому поединку спортсмена готовил украинский тренер Егор Голуб.



Источник: https://punchng.com/joshua-may-quit-boxing-after-car-crash-uncle/
