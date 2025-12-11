logo

В десятку лучших боксеров XXI века попали двое украинцев

Возглавил рейтинг американский эксчемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер

11 декабря 2025, 00:48
Издание The Ring обнародовало рейтинг лучших боксеров XXI века, который сформировали независимо от весовой категории (P4P).

В десятку лучших боксеров XXI века попали двое украинцев

Названы лучшие боксеры века. Фото: из открытых источников

Возглавил десятку непобедимый бывший чемпион мира в пяти весовых категориях из США Флойд Мейвезер. На второй позиции – филиппинец Мэнни Пакьяо, на третьем месте – действующий чемпион мира Теренс Кроуфорд.

Четвертым в рейтинге стал украинец Александр Усик, ныне владеющий титулами WBC, WBA и IBF в тяжелом весе.

В список лучших боксеров попал также Василий Ломаченко. Он занял восьмую строчку рейтинга.

Лучшие боксеры 21 века по версии The Ring:

1. Флойд Мейвезер

2. Мэнни Пакиао

3. Теренс Кроуфорд

4. Александр Усик

5. Наоя Инуэ

6. Роман Гонсалес

7. Бернард Хопкинс

8. Василий Ломаченко

9. Андре Ворд

10. Сауль Альварес.

Как писал портал "Комментарии", украинский супертяж Александр Усик вошел в пятерку самых богатых боксеров всех времен. Об этом свидетельствует рейтинг издания GiveMeSport. По подсчетам экспертов, состояние Усика составляет 214 млн долларов. Основную часть этой суммы он заработал в поединках с британскими суперзвездами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Второе сражение Усика с Фьюри, которое состоялось в декабре 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде, стало вообще одним из самых прибыльных в современной истории бокса. Тогда украинец заработал около 100 млн долларов всего за один вечер.

Ранее издание "Комментарии" писало, что после эффектной победы в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа украинский чемпион Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии ESPN. Все 17 экспертов американского издания отдали ему первое место.



Источник: https://ringmagazine.com/en/news/the-ring-magazine-january-2026-issue-is-on-digital
