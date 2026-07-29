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Чемпіон світу назвав єдиного боксера в історії, який міг би перемогти Усика

Чемпіон світу Шакур Стівенсон заявив, що лише один боксер у своїй найкращій формі міг би перемогти Олександра Усика.

29 липня 2026, 15:25
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Slava Kot

Чемпіон світу у кількох вагових категоріях Шакур Стівенсон назвав єдиного боксера в історії, який, на його думку, міг би перемогти українця Олександра Усика. Американець переконаний, що таким суперником був би легендарний Майк Тайсон у своїй найкращій формі.

Чемпіон світу назвав єдиного боксера в історії, який міг би перемогти Усика

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Шакур Стівенсон в коментарі BoxeoMundial заявив, що саме піковий Тайсон мав би всі необхідні якості, щоб зупинити непереможного українського чемпіонаю

"Єдиним боксером, який міг би перемогти Олександра Усика, був Майк Тайсон у своїй найкращій формі. Він виграв би цей бій без жодних сумнівів", — заявив Стівенсон.

Сам Шакур Стівенсон є одним з найуспішніших американських боксерів сучасності. За кар'єру він здобував чемпіонські титули у напівлегкій, другій напівлегкій, легкій та першій напівсередній вагових категоріях, а також став срібним призером Олімпійських ігор 2016 року.

Олександр Усик залишається непереможеним на професійному рингу. Українець провів 25 офіційні поєдинки, вигравши всі, з яких 16 нокаутом. Він став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій та надважкій вазі, ставши першим боксером сучасної епохи чотирьох поясів, якому вдалося досягти цього в обох дивізіонах.

Майк Тайсон, якого Стівенсон вважає єдиним потенційним переможцем Усика, завершив кар'єру зі статистикою 50 перемог, 44 з яких нокаутом та сімома поразками. Він також залишається наймолодшим чемпіоном світу у надважкій вазі в історії, здобувши титул WBC у 20 років.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Майк Тайсон назвав трійку найкращих боксерів світу.

Також "Коментарі" писали, що Усик відмовився від трьох мегабоїв заради одного фінального суперника.



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Джерело: https://x.com/BoxeoMundial/status/2081485587312161255
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