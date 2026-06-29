Український кіберспорт – кому належать і хто фінансує найкращі команди країни

В епоху загальної цифровізації люди все сильніше йдуть з реальності в онлайн-сферу, як у ті самі ігри . Але багатьом досі важко усвідомити, що можна займатися спортом, не виходячи з дому, сидячи у зручному кріслі перед комп'ютером. І не лише займатися, а й заробляти на цьому мільйони доларів, а в перспективі мільярди. Йдеться про кіберспорт, який в Україні дуже розвинений.

Фото: портал "Коментарі"

"Коментарі" вирішили розібратися, які є кіберспортивні команди в Україні, хто за ними стоїть і чому інвестують у цю сферу гроші.

Кіберспорт в Україні

Кіберспорт, він же електронний спорт – так називаються командні чи індивідуальні змагання у комп'ютерних іграх, старт яким було дано ще у 1970-х роках. Але якщо тоді йшлося по суті про аматорські турніри, обмежені за кількістю гравців та географії, то вже 1990-го року відбувся перший міжнародний турнір з кіберспорту.

Зростання популярності відео та комп'ютерних ігор призвело до подальшого розвитку цієї сфери, чому ще більше сприяла поява Інтернету. З того часу "кібер", який раніше представлявся розвагою для підлітків і дітей, став не тільки спортом, а й ще в такій офіційній якості був включений до переліку олімпійських дисциплін спорту, для чого були створені Олімпійські Кіберспортивні Ігри, перші з яких повинні будуть пройти в 2027-му році. А призовий фонд найбільших турнірів може сягати понад 40 мільйонів доларів.

І не можна сказати, щоб Україна залишилася осторонь цього процесу, хоча й підключилася до світового кіберспортивного руху та із запізненням. Але з того часу вже чимало досягла.

Так, першим досягненням українського кіберспорту на світовій арені стала "бронза" у 2002 році на чемпіонаті світу з кіберспорту World Cyber ​​Games (WCG) у парній дисципліні Quake 3. Всього через 5 років Україна здобула одразу два "золота" — Михайло Новопашин та Олег Хмара на чемпіонаті та FIFA.

А в 2010-му році український кіберспорт зійшов на першу сходинку у світовому табелі про ранги: українська команда NAVI (Natus Vincere) здобула перемогу в найпрестижнішій номінації — командній грі-шутері Counter-Strike 1.6 одразу на двох міжнародних турнірах — Intel Extreme 2010 року. І саме з того часу розпочалася історія найкращої кіберспортивної команди України.

1) Natus Vincere або просто NAVI

Під час створення у 2009-му році учасники команди одразу заявили про свої амбітні плани, адже переклад повної назви "Natus Vincere" означає "Народжені перемагати". І перемоги не змусили на себе довго чекати. Більш того, зараз NAVI є однією з найкращих команд у світі кіберспорту, вона посідає 2 місце у світовому рейтингу CS2 (CS:GO) команд за версією платформи спортивної аналітики Tips.gg. Так, з 10 останніх змагань, у яких взяла участь команда з 26 січня 2025 року по 17 травня 2026 року, вона перемогла у 3, а в решті 7 посіла друге місце.

На нинішньому етапі це добре організований, структурований і дуже прибутковий бізнес, хоч і зрозуміти це можна далеко не одразу.

Юридичною основою команди є ТОВ "Наві ю ей" (сфера діяльності – нерухомість, статутний фонд – 644 310 гривень), володіє яким через компанію "Натус вінсер іспортс лтд" із Британських Віргінських островів один із улюблених "олігархів Зеленського" Максим Криппа. Директором ТОВ "Наві ю ей" є генеральний (раніше кіберспортивний) директор команди Євген Золотарьов, відомий також під ніком "HarisPilton".

Статус власника найуспішнішої та найвідомішої кіберспортивної команди України сам Максим Кріппа використовує на всі 100%. Так, 19 лютого 2025 року він став президентом Федерації кіберспорту України, а на думку деяких спортивних коментаторів, кіберспортивний клуб NAVI за своєю вартістю стоїть на 2-му місці в Україні після ФК "Шахтар" — ціна може досягати 100 млн дол. США

Щоправда, у такій високій оцінці є один нюанс – цю суму озвучив спортивний коментатор проекту Maincast Віталій Волочай. Maincast.tv займається трансляцією кіберспортивних змагань і належить самому Максиму Криппе.

Але офіційно ТОВ "Наві ю ей" особливих доходів не приносить. За даними аналітичного сервісу YouControl, дохід компанії з 2021 по 2025 роки впав майже вчетверо — з 2,5 млн грн. до 652 тис. грн. Щоправда, як стверджує той самий Forbes -Україна на кіберспорті можна заробляти й інакше, насамперед на рекламі від спонсорів. Той самий Maincast отримує за один рекламний контракт від 5 до 10 тисяч доларів і як результат, ТОВ "Мейнкаст" (сфера діяльності – веб-портали, статутний фонд – 9 млн 475 тис. грн.) наростив дохід із 14,7 млн ​​грн. 2021-го до 35,8 млн грн.

Тобто свій заробіток на кіберспорті Максим Кріппа може отримувати не з ТОВ "Наві ю ей", а з організації кіберспортивних турнірів та їх трансляції, або ж розглядати це як елемент престижу. Однак є й інший варіант – просто не всі прибутки компанія показує.

Так, на сайті самої NAVI у 2024 році вказується, що команда заробила на призових мінімум 1,5 млн дол. або близько 60 млн грн., при звіті ТОВ "Наві ю ей" про доход за той же період 657 тисяч гривень: різниця приблизно в 100 разів. Щоправда, йдеться про призові для команди, а не для компанії, але сумнівно, що всі призові забирають собі учасники команди. Швидше вони діляться між гравцями та компанією, адже остання серйозно вкладається у цей бізнес.

За даними ЗМІ, ТОП-гравці у дисципліні Counter-Strike: Global Offensive можуть отримувати зарплату від кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів щомісяця. Як стверджував сам Максим Кріппа, спочатку команда вимагала дотацій до 1,5 млн. дол., а тепер вона нібито приносить мільйони доларів.

Зауважимо, що зараз до складу команди NAVI з Counter-Strike: Global Offensive входять 5 гравців, з яких 2 є українцями: це 23-річний Валерій Ваховський та 21-річний Ігор Жданов. І обидва вони за даними YouControl зареєстровані як ФОП з кодом діяльності – комп'ютерне програмування.

Як неважко помітити, очевидна невідповідність між заявами самого Максима Криппи про високу прибутковість кіберспорту NAVI і фінансових показників, що належать йому кіберспортивних компаній.

2) B8 ESPORTS – британська компанія легенди кіберспорту із "духом" партії Шарія

Другою серед іменитих кіберспортивних команд в Україні по праву вважається B8 Esports – заснована у 2020 році колишнім гравцем Natus Vincere Данилом Dendi Ішутіним. У свої 24 роки львівський кіберспортсмен став одним із найкращих гравців світу в дисципліні DotA і у 2013-му році входив до ТОП-10 найбільш високооплачуваних кібергравців у світі з доходом у 275,8 тис. дол. Напередодні свого відходу з NaVi він увійшов до рейтингу 15 найвпливовіших осіб кіберспорту на пострадянському просторі.

Треба сказати, що перші кроки B8 Esports були не зовсім вдалими, але поступово прийшов досвід та успіхи, а вчорашні гравці та засновники команди перейшли до складу менеджменту клубу, а також його власників.

На відміну від "Natus Vincere" структура власності команди B8 Esports значно заплутаніша, причина чого – реєстрація юрособи у Великій Британії. Так, як говорить сайт команди, як торгова марка вони використовують "B8 ESPORTS LTD" і згідно з даними Реєстраційної Палати Великобританії в 2023 році в Лондоні була зареєстрована компанія з аналогічною назвою. Першими власниками компанії зі статутним фондом у 100 фунтів стерлінгів стали Данило Ішутін та якийсь Іван Мамчур, яким належали 70% та 30% відповідно.

Цікаво, що згідно з документами Іван Мамчур народився 1995 року, що збігається з даними голови громадської організації "Партія Шарія", яка фінансувала однойменну партію блогера, який обвинувачується у держзраді. Втім, "Коментарі" не беруться стверджувати, що йдеться саме про соратника Шарія, тим більше, що у січні 2026 року Іван Мамчур вийшов зі складу засновників B8 ESPORTS LTD.

На даний момент, власником понад 75% B8 Esports, а можливо і всіх 100%, виступає інший громадянин України, Антон Коваль 1998 року народження, який проживає в Польщі. Директором компанії є Владислав Свистов. Ймовірно, йдеться про СЕО власне команди B8 Esports Владислава "arch" Свистова, до того ж відомого кіберспортсмена.

Зауважимо, що, як і у випадку з NaVi, і Владислав Свистов та Данило Ішутін зареєстровані в Україні як ФОП, що працюють на 3-й групі єдиного податку з діяльністю у сфері інформаційних технологій та комп'ютерних систем.

В силу того, що юридична особа команди B8 Esports зареєстрована у Великій Британії, даних про фінансову діяльність клубу немає, але найімовірніше доходи складаються з призових та від рекламних угод з партнерами. Одним із них є онлайн-казино під торговою маркою betking, про яке "Коментарі" свого часу докладно писали , коли воно було відоме ще як Slotoking.

3) Клуб Monte – збитковий чи ні, але один із найкращих

Черкаська кіберспортивна команда Monte, названа на честь міста Монастирище досить молода (з липня 2022 року), але відома та амбітна. Так, стрім поєдинку команди та лідера кіберспорту України NAVI 15 травня 2023 року на CS:GO у Парижі переглянуло 59 000 глядачів, що стало тоді новим рекордом україномовних кібертрансляцій.

У юридичному сенсі кіберспортивна команда Monte представлена ​​ТОВ "Монте геймінг" (сфера діяльності – діяльність спортивних клубів, статутний фонд – 3 млн. грн.), в якому 50% належать Дмитру Вовку. Саме він вважається головним власником команди та її "обличчям" у різних ЗМІ.

Так, у січні 2024 року саме Вовк заявив, що Monte "вийшла в нуль", тобто перестала бути збитковою та "отримала прибуток за рахунок мейджора", тобто доходів від спонсорів турнірів. Зауважимо, що за офіційними даними для "Монте геймінгу" 2023 рік став збитковим –1 млн 824 тис. грн збитків. Щоправда, за даними Forbes того року призовими команда заробила 166 тисяч доларів або більше 6,4 млн грн. А ось 2024-й і став прибутковим – 407 тисяч гривень чистого прибутку, 2025-го ж компанія знову "пішла в мінус".

Втім, ці цифри стосуються швидше саме фірм, у команди, зважаючи на все, своя звітність, і крім доходів від спонсорів Monte заробляє на трансферах, тобто переходах своїх гравців з інші клуби. Той же Дмитро Вовк зазначив, що ціна гравців команди на ринку зростає і вартість усіх гравців команди оцінюється у понад 1 мільйон доларів. Причому фінансовий стан самого Дмитра Вовка цілком благополучний, він пообіцяв розіграти в благодійну лотерею Porsche, що належить йому, якщо Monte перемогти в Мейджорі (одному з головних кіберспортивних турнірів, організованих розробниками ігор, наприклад, з дисциплін Counter-Strike або Dota 2).

Зауважимо, що склад команди у дисципліні Counter-Strike повністю складається із іноземних гравців, які мають отримувати хороші зарплати.

4) Passion UA ​​Олександра Зінченка – все трималося на зірці футболу

До 23 червня кіберспортивна команда Passion UA ​​могла посперечатися з NAVI, якщо не за результатами, хоча вона є однією з найкращих команд України, то за популярністю її власника, яким був півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко.

Так, у серпні 2022 року Олександр Зінченко заявив про створення свого проекту, яким стала кіберспортивна команда, яка отримала назву Passion UA. Щоправда на сайті самої команди точкою відліку називається 2023-й, а 2024-го команда вже могла похвалитися першими успіхами, наприклад, першими призовими та перемогою над NAVI. З останньої, до речі, Passion UA ​​зійдеться не лише на кібертурнірах. Так, СЕО команди та особистий менеджер Олександра Зінченка Артемій Рябовс (Артем Рябов) повідомив, що їм вдалося перехопити у лідера українського кіберспорту одного з гравців. І це виявиться не єдиним скандалом за участю команди.

Що ж до юридичної та фінансової сторони питання, то тут сказати щось певне складно, оскільки під якою саме юридичною особою діє команда – невідомо. Але, як і гравці та менеджери NAVI та B8 Esports, два гравці Passion UA ​​– Владислав Король та Віктор Оруджев, займалися як ФОП комп'ютерним програмуванням.

Найімовірніше фінансування Passion UA ​​здійснював Олександр Зінченко, який заробляв в англійському ФК "Арсенал" до свого відходу в лютому 2026 року 150 тисяч фунтів на тиждень, а управлінням — Артем Рябов. Однак 23 червня Passion UA ​​заявив про звільнення Зінченка з команди і отже останньої доведеться якось вирішувати питання фінансування. Судячи з сайту Passion UA ​​заробляє на клубному мерчі з ціною від 1500 до 2500 гривень за футболку та партнерство з ще одним брендом азартних ігор компанією Vbet , про яку "Коментарі" також писали .

5) IKLA – не витримали конкуренції

У січні 2024 року оголосила про припинення діяльності ще одна молода та амбітна кіберспортивна команда IKLA. Генеральний директор Максим Беднарський назвав причиною закриття позицію інвесторів, які боялися читерства (обману) з боку суперників. Зокрема, йшлося про програш угорській команді PERA 20 січня на відкритих онлайн-кваліфікаціях до європейського RMR-турніру. Переможців Беднарський звинуватив у читерстві.

Як повідомляли Forbes -Україна, створені у 2020-му році IKLA у жовтні 2022 року отримали від групи невідомих інвесторів кілька мільйонів доларів для розвитку проекту. І цілком можливо, що саме позиція інвесторів, пов'язана з читерством або, наприклад, сумнівами щодо можливості відбити свої вкладення, і призвела до розпуску команди.

Сам Максим Беднарський, як гендиректор команди та колишній член правління Громадської організації "Федерація кіберспорту України", безперечно, мав чималий досвід в електронному виді спорту, але ймовірно, фінансово команда "не тягнула", що й призвело до її розформування.

Раніше "Коментарі" розповідали, скільки коштує український футбол , чи можна на ньому заробити і чи варто очікувати від вітчизняних клубів успіхів на європейській арені.