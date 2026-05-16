Сколько стоит украинский футбол: самые дорогие игроки, бюджеты клубов и правда об удержании стадионов

Украинский футбол давно перестал быть просто игрой. Сегодня это сложная экономическая машина, где каждый матч, каждый игрок и даже каждое тренировочное поле требует миллионов гривен. В военное время, когда бизнес владельцев клубов проседает, а государство сосредоточено на других приоритетах, содержание профессиональной команды превратилось в настоящий вызов. "Комментарии" попытались разобраться, сколько стоит украинский футбол в 2025–2026 годах: от рыночной стоимости команд до расходов на стадионы и коммунальные услуги.

Рыночная стоимость команд: кто лидирует в лиге

По данным портала Transfermarkt по состоянию на сезон 2025/26, общая рыночная стоимость всех клубов Украинской Премьер-лиги составляет 423,98 миллиона евро. Это сумма, за которую теоретически можно было продать все составы лиги. Лидером остается донецкий "Шахтер" – 168,25 миллиона евро. Второе место у киевского "Динамо" – 80,10 миллиона евро. Третье – у "Полесья" из Житомира (32,30 миллиона евро), четвертое – у харьковского "Металлиста 1925" (20 миллионов евро). Средняя стоимость одного игрока в лиге – 966 тысяч евро.

Эти цифры отражают не только качество склада, но и инвестиции в молодежь и трансферы. "Шахтер" традиционно держит самую высокую планку благодаря системе подготовки и привлечению иностранцев. Однако даже гранды испытывают давление: война ограничивает коммерческие возможности, а продажи игроков становятся одним из основных источников дохода. Для сравнения еще летом 2025 года некоторые источники оценивали "Шахтер" в 169,68 миллиона евро, а "Динамо" — в 92,25 миллиона. Разница в несколько миллионов показывает, как быстро меняется рынок.

Бюджеты грандов: реальность для "Шахтера" и "Динамо"

Бюджет клуба – это не только зарплаты игрокам. Это налоги, коммунальные услуги, перелеты, аренда стадионов и содержание баз. Самые точные данные есть у "Динамо". Генеральный директор клуба Дмитрий Бриф в октябре 2025 года рассказал : "За прошлый год клуб понес расходы на 1,6 млрд грн, что соответствует 36,5 млн евро. Из этой суммы только налогов, связанных с выплатой зарплаты, было уплачено на общую сумму 212 млн. грн. и 17 млн. грн. других налогов… А также 32,6 млн. грн. коммунальных платежей — газ, электричество, вода. И практически 155 млн грн расходов на участие команд в соревнованиях и тренировочных сборах".

За 8 месяцев 2025 года расходы "Динамо" превысили 1 млрд грн (22,3 млн евро), из которых налоги на зарплаты составили 191 млн грн, а коммунальные платежи – более 50 млн грн. В целом бюджет киевлян колеблется в пределах 35–40 миллионов евро в год без учета трансферов и модернизации инфраструктуры. Бриф отмечает: "Бюджет клуба составляет в среднем 35–40 млн евро в год. Это без учета возможных затрат на трансферы и существенной модернизации инфраструктуры".

Для "Шахтера" точных публичных данных за 2025 год меньше, но, по оценкам экспертов, клуб традиционно тратит больше, чем "Динамо", и остается самым дорогим проектом лиги. Средние клубы, например ЛНЗ, работают с бюджетом около 12 миллионов евро. Некоторые команды из нижней части таблицы едва дотягивают до 3 миллионов евро – именно такую сумму журналисты называли для одного из потенциальных аутсайдеров. Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак в апреле 2025 года отметил, что клуб имеет 8-9 платежную ведомость в лиге, хотя результаты на поле лучше.

Стоимость футболистов: сколько стоят звезды лиги

Рыночная стоимость отдельных игроков – еще один индикатор финансовой мощности. Самыми дорогими в сезоне 2025/26 остаются представители Шахтера: Николай Матвиенко и Кауан Элиас оценены по 15 миллионов евро каждый. За ними – Марлон Гомес (12 миллионов), Педриньо (10 миллионов) и Владимир Бражко из "Динамо" (10 миллионов). Молодые таланты тоже дорожают: форвард "Динамо" Матвей Пономаренко за несколько месяцев вырос с 1 до 6 миллионов евро благодаря результативности.

Эти цифры – не просто абстрактные оценки. Они оказывают влияние на трансферную политику: клубы продают дороже, чем покупают, чтобы закрыть бюджетные дыры. Однако война и ограниченная телевизионная аудитория не разрешают зарабатывать столько, сколько в топ-лигах Европы.

Финансы федерации: как работает Украинская ассоциация футбола

Украинская ассоциация футбола (УАФ) – это еще один крупный игрок в финансовой картине. Президент УАФ Андрей Шевченко на пресс-конференции в феврале 2025 года презентовал бюджет: на развитие футбола планировалось потратить 20,6 миллиона евро (926 миллионов гривен). Фактические расходы за 2025 год составили 19,3 миллионов евро при доходах 15,5 миллионов. Самая большая статья – молодежный, женский и юношеский футбол (более 6 миллионов евро), национальная сборная получила 3,4 миллиона. Шевченко объяснял: "Я хочу предоставить финансовый отчет за первый год работы и бюджет нового года. В первый раз мы объединили бюджет УАФ и UAF Marketing в одну стратегию".

Поступление федерации зависит от ФИФА, УЕФА и коммерческих партнеров. В 2024 году они достигли рекордных 29,1 миллиона евро, но 2025-й принес падение из-за меньших выплат от европейских организаций.

Государственная поддержка и содержание стадионов: кто платит за инфраструктуру

Прямой масштабной помощи от государства клубам УПЛ нет. Владельцы называют себя меценатами: они вкладывают средства по любви к футболу, даже когда бизнес страдает. "Динамо" за последние годы инвестировало около 200 миллионов гривен в модернизацию трех объектов. Бриф подчеркивает: "Владельцы клубов вкладывают средства только потому, что они любят футбол. И это происходит в то время, когда основной бизнес у всех проседает".

Стадионы и тренировочные базы – отдельная статья затрат. Многие арены принадлежат городам, и содержание ложится на местные бюджеты. Точных свежих цифр за 2025-2026 годы публикуют мало, но пример 2023 показательный: только на 8 главных стадионов пошло 427 миллионов гривен государственных и коммунальных средств. Клубы платят за аренду, электричество (подогрев поля в "Динамо" стоит 10–15 тысяч гривен в час) и безопасность. Коммунальные платежи "Динамо" за 8 месяцев 2025 года уже превысили 50 миллионов гривен. УАФ тоже ограничивает крупные инфраструктурные проекты по безопасности, хотя средства на будущее строительство хранятся на счетах УЕФА.

Почему содержание клуба – это вызов для владельцев

Украинский футбол живет в условиях "экономики выживания". Бюджеты клубов разнятся в десятки раз, но результат не всегда зависит от денег. Владельцы клубов — от Рината Ахметова (Шахтер) до Игоря Суркиса (Динамо) — продолжают финансировать команды, но война, падение доходов от телевидения и высокие налоги делают каждую гривну на вес золота. Доходный проект УПЛ ТВ помогает, трансферы спасают, но ежемесячные коммунальные счета, налоги и содержание баз съедают львиную долю.

Сейчас, без системной государственной поддержки или мощных спонсоров, большинство клубов едва держатся на плаву. Молодые таланты продаются за границу, чтобы закрыть дыры, а инфраструктура медленно стареет. В то же время, инвестиции в молодежь дают надежду — "Полесье" или ЛНЗ с меньшими бюджетами иногда удивляют результатами.

Украинский футбол стоит дорого – сотни миллионов евро в год только на профессиональный уровень. Но эти деньги – инвестиция в будущее, и если владельцы, федерация и государство найдут общий язык, лига сможет не только выживать, но и развиваться. Пока каждый матч – это не только борьба на поле, но и борьба за каждый миллион в бюджете.