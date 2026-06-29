Украинский киберспорт – кому принадлежат, и кто финансирует лучшие команды страны

В эпоху всеобщей цифровизации люди все сильнее уходят из реальности в онлайн-сферу, как в те же игры. Но многим все еще трудно осознать, что можно заниматься спортом, не выходя из дома, сидя в удобном кресле перед компьютером. И не только заниматься, но и зарабатывать на этом миллионы долларов, а в перспективе и миллиарды. Речь идет о киберспорте, который в Украине весьма развит.

Фото: портал "Комментарии"

"Комментарии" решили разобраться, какие есть киберспортивные команды в Украине, кто за ними стоит и почему инвестируют в эту сферу деньги.

Киберспорт в Украине

Киберспорт, он же электронный спорт – так называются командные или индивидуальные соревнования в компьютерных играх, старт которым был дан еще в 1970-х годах. Но если тогда речь шла по сути о любительских турнирах, ограниченных по числу игроков и географии, то уже в 1990-м году состоялся первый международный турнир по киберспорту.

Рост популярности видео и компьютерных игр привел к дальнейшему развитию этой сферы, чему еще больше способствовало появление Интернета. С тех пор представлявшийся ранее развлечением для подростков и детей "кибер" стал не только спортом, но и еще в таком официальном качестве был включен в перечень олимпийских дисциплин спорта, для чего были созданы Олимпийские Киберспортивные Игры, первые из которых должны будут пройти в 2027-м году. А призовой фонд крупнейших турниров может достигать более 40 миллионов долларов.

И нельзя сказать, чтобы Украина осталась в стороне от этого процесса, хотя и подключилась к мировому киберспортивному движению и с опозданием. Но с тех пор уже немалого добилась.

Так, первым достижением украинского киберспорта на мировой арене стала "бронза" в 2002 году на чемпионате мира по киберспорту World Cyber ​​Games (WCG) в парной дисциплине Quake 3. Всего спустя 5 лет Украина получила сразу два "золота" — Михаил Новопашин и Олег Хмара на чемпионате Европы завоевали первое место в дисциплинах WarCraft 3 и FIFA.

А в 2010-м году украинский киберспорт взошел на первую ступеньку в мировом табели о рангах: украинская команда NAVI (Natus Vincere) одержала победу в самой престижной номинации — командной игре-шутере Counter-Strike 1.6 сразу на двух международных турнирах — Intel Extreme Masters, ESWC и World Cyber ​​Games в 2010 году. И именно с тех пор началась история лучшей киберспортивной команды Украины.

1) Natus Vincere или просто NAVI

При создании в 2009-м году участники команды сразу заявили о своих амбициозных планах, ведь перевод полного названия "Natus Vincere" означает "Рожденные побеждать". И победы не заставили себя долго ждать. Более того, в настоящий момент NAVI является одной из лучших команд в мире киберспорта, она занимает 2 место в мировом рейтинге CS2 (CS:GO) команд по версии платформы спортивной аналитики Tips.gg. Так, из 10 последних соревнований, в которых приняла участие команда с 26 января 2025 по 17 мая 2026 года, она победила в 3, а в остальных 7 заняла второе место.

На нынешнем этапе это хорошо организованный, структурированный и весьма прибыльный бизнес, хотя и понять это можно далеко не сразу.

Юридической основой команды является ООО "Нави ю эй" (сфера деятельности – недвижимость, уставной фонд – 644 310 гривен), владеет которым через компанию "Натус винсер испортс лтд" с Британских Виргинских островов один из любимых "олигархов Зеленского" Максим Криппа. Директором же ООО "Нави ю эй" является генеральный (ранее киберспортивный) директор команды Евгений Золотарев, известный также под ником "HarisPilton".

Статус владельца самой успешной и известной киберспортивной команды Украины сам Максим Криппа использует на все 100%. Так, 19 февраля 2025 года он стал президентом Федерации киберспорта Украины, а по мнению некоторых спортивных комментаторов киберспортивный клуб NAVI по своей стоимости стоит на 2-м месте в Украине после ФК "Шахтер" — цена может достигать 100 млн дол. США

Правда в такой высокой оценке есть один нюанс – эту сумму озвучил спортивный комментатор проекта Maincast Виталий Волочай. Maincast.tv занимается трансляцией киберспортивных соревнований и также принадлежит самому Максиму Криппе.

Но официально ООО "Нави ю эй" особых доходов не приносит. По данным аналитического сервиса YouControl доход компании с 2021 по 2025 годы упал почти вчетверо – с 2,5 млн грн. до 652 тыс. грн. Правда, как утверждает все тот же Forbes-Украина на киберспорте можно зарабатывать и иначе, прежде всего на рекламе от спонсоров. Тот же Maincast получает за один рекламный контракт от 5 до 10 тысяч долларов и как результат, ООО "Мейнкаст" (сфера деятельности – веб-порталы, уставной фонд – 9 млн 475 тыс. грн.) нарастил доход с 14,7 млн грн. в 2021-м до 35,8 млн грн.

То есть свой заработок на киберспорте Максим Криппа может получать не с ООО "Нави ю эй", а с организации киберспортивных турниров и их трансляции, либо же рассматривать это как некий элемент престижа. Однако есть и другой вариант – просто не все доходы компания показывает.

Так, на сайте самой NAVI в 2024-м году указывается, что команда заработала на призовых минимум 1,5 млн дол. или порядка 60 млн грн., при отчете ООО "Нави ю эй" о доходе за тот же период в 657 тысяч гривен: разница примерно в 100 раз. Правда речь идет о призовых для команды, а не для компании, но сомнительно, что все призовые забирают себе участники команды. Скорее они делятся между игроками и компанией, ведь последняя серьезно вкладывается в этот бизнес.

По данным СМИ, ТОП-игроки в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive могут получать зарплату от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов ежемесячно. Как утверждал сам Максим Криппа, первоначально команда требовала дотаций до 1,5 млн дол., а теперь она якобы приносит миллионы долларов.

Заметим, что в настоящий момент в состав команды NAVI по Counter-Strike: Global Offensive входят 5 игроков, из которых 2 являются украинцами: это 23-летний Валерий Ваховский и 21-летний Игорь Жданов. И оба они по данным YouControl зарегистрированы как ФОПы с кодом деятельности – компьютерное программирование.

Как несложно заметить, налицо явное несоответствие между заявлениями самого Максима Криппы о высокой прибыльности киберспорта NAVI и финансовых показателей, принадлежащих ему киберспортивных компаний.

2) B8 ESPORTS – британская компания легенды киберспорта с "духом" партии Шария

Второй среди именитых киберспортивных команд в Украине по праву считается B8 Esports – основанная в 2020-м году бывшим игроком "Natus Vincere" Даниилом "Dendi" Ишутиным. В свои 24 года львовский киберспортсмен стал одним из лучших игроков мира в дисциплине DotA и в 2013-м году входил в ТОП-10 самых высокооплачиваемых киберигроков в мире с доходом в 275,8 тыс. дол. Накануне же своего ухода из NaVi он вошел в рейтинг 15 самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.

Надо сказать, что первые шаги B8 Esports были не совсем удачны, но постепенно пришел опыт и успехи, а вчерашние игроки и основатели команды перешли в состав менеджмента клуба, а также его владельцев.

В отличие от "Natus Vincere" структура собственности команды B8 Esports куда более запутанна, причина чему – регистрация юрлица в Великобритании. Так, как гласит сайт команды, в качестве торговой марки они используют "B8 ESPORTS LTD" и согласно данным Регистрационной Палаты Великобритании в 2023 году в Лондоне была зарегистрирована компания с аналогичным названием. Первыми владельцами компании с уставным фондом в 100 фунтов стерлингов стали Даниил Ишутин и некий Иван Мамчур, которым принадлежали 70% и 30% соответственно.

Любопытно, что согласно документам Иван Мамчур родился в 1995 году, что совпадает с данными главы общественной организации "Партия Шария", которое финансировало одноименную партию блогера, обвиняемого в госизмене. Впрочем, "Комментарии" не берутся утверждать, что речь идет именно о соратнике Шария, тем более что в январе 2026 года Иван Мамчур вышел из состава учредителей B8 ESPORTS LTD.

В настоящий момент, владельцем свыше 75% B8 Esports, а возможно и всех 100%, выступает другой гражданин Украины, некий Антон Коваль 1998 года рождения, проживающий в Польше. Директором же компании является Владислав Свистов. Вероятно, речь идет о СЕО собственно команды B8 Esports Владиславе "arch" Свистове, до того также известного киберспортсмена.

Заметим, что, как и в случае с NaVi, и Владислав Свистов и Даниил Ишутин зарегистрированы в Украине как ФОПы, работающие на 3-й группе единого налога с деятельностью в сфере информационных технологий и компьютерных систем.

В силу того, что юридическое лицо команды B8 Esports зарегистрировано в Великобритании, данных о финансовой деятельности клуба нет, но вероятнее всего доходы состоят из призовых и от рекламных соглашений с партнерами. Одним из них является онлайн-казино под торговой маркой betking, о котором "Комментарии" в свое время подробно писали, когда оно было известно еще как Slotoking.

3) Клуб Monte – убыточный или нет, но один из лучших

Черкасская киберспортивная команда Monte, названная в честь города Монастирище довольно молодая (с июля 2022 года), но известная и амбициозная. Так, стрим поединка команды и лидера киберспорта Украины NAVI 15 мая 2023 года на CS:GO в Париже посмотрело 59 000 зрителей, что стало тогда новым рекордом украиноязычных кибертрансляций.

В юридическом смысле киберспортивная команда Monte представлена ООО "Монте гейминг" (сфера деятельности – деятельность спортивных клубов, уставной фонд – 3 млн грн.) в котором 50% принадлежат Дмитрию Вовку. Именно он считается главным собственником команды и ее "лицом" в различных СМИ.

Так, в январе 2024 года именно Вовк заявил, что Monte "вышла в ноль", то есть перестала быть убыточной и "получила прибыль за счет мейджора", то есть доходов от спонсоров турниров. Заметим, что по официальным данным для "Монте гейминга" 2023-й год стал убыточным –1 млн 824 тыс. грн убытков. Правда по данным Forbes в том году призовыми команда заработала 166 тысяч долларов или более 6,4 млн грн. А вот 2024-й и стал прибыльным – 407 тысяч гривен чистой прибыли, в 2025-м же компания снова "ушла в минус".

Впрочем, эти цифры касаются скорее именно фирм, у команды, судя по всему, своя отчетность, и кроме доходов от спонсоров Monte зарабатывает на трансферах, то есть переходах своих игроков с другие клубы. Тот же Дмитрий Вовк отметил, что цена игроков команды на рынке растет и стоимость всех игроков команды оценивается в более чем 1 миллион долларов. Причем финансовое состояние самого Дмитрия Вовка вполне благополучное, он пообещал разыграть в благотворительную лотерею принадлежащий ему Porsche, если Monte победить в Мейджоре (одном из главный киберспортивных турниров, организуемых разработчиками игр, например, по дисциплинам Counter-Strike или Dota 2).

Заметим, что состав команды в дисциплине Counter-Strike полностью состоит из иностранных игроков, которые должны получать хорошие зарплаты.

4) Passion UA Александра Зинченко – все держалось на звезде футбола

До 23 июня киберспортивная команда Passion UA могла поспорить с NAVI, если не по результатам, хотя она и является одной из лучших команда Украины, то по известности ее владельца, которым был полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко.

Так, в августе 2022 года Александр Зинченко заявил о создании своего проекта, которым стала киберспортивная команда, получившая название Passion UA. Правда на сайте самой команды точкой отсчета называется 2023-й, а в 2024-м команда уже могла похвастаться первыми успехами, например, первыми призовыми и победой над NAVI. С последней, кстати, Passion UA сойдется не только на кибертурнирах. Так СЕО команды и личный менеджер Александра Зинченко Артемий Рябовс (Артем Рябов) сообщил, что им удалось перехватить у лидера украинского киберспорта одного из игроков. И это окажется не единственным скандалом с участием команды.

Что же касается юридической и финансовой стороны вопроса, то тут сказать что-либо определенное сложно, поскольку под каким именно юридическим лицом действует команда – неизвестно. Но, как и игроки и менеджеры NAVI и B8 Esports, два игрока Passion UA – Владислав Король и Виктор Оруджев, занимались как ФОПы компьютерным программированием.

Вероятнее всего, финансирование Passion UA осуществлял Александр Зинченко, зарабатывавший в английском ФК "Арсенал" до своего ухода в феврале 2026 года 150 тысяч фунтов в неделю, а управлением — Артем Рябов. Однако 23 июня Passion UA заявил об уходе Зинченко из команды и значит последней предстоит как-то решать вопрос финансирования. Судя по сайту Passion UA зарабатывает на клубном мерче с ценой от 1500 до 2500 гривен за футболку и партнерстве с еще одним брендом азартных игр компанией Vbet, о которой "Комментарии" также писали.

5) IKLA – не выдержали конкуренции

В январе 2024 года объявила о прекращении деятельности еще одна молодая и амбициозная киберспортивная команда IKLA. Генеральный директор Максим Беднарский назвал причиной закрытия позицию инвесторов, опасавшихся читерства (обмана) со стороны соперников. В частности, речь шла о проигрыше венгерской команде PERA 20 января на открытых онлайн-квалификациях в европейский RMR-турнир. Победителей Беднарский обвинил в читерстве.

Как сообщали Forbes-Украина, созданные в 2020-м году IKLA в октябре 2022 года получили от группы неизвестных инвесторов несколько миллионов долларов для развития проекта. И вполне возможно, что именно позиция инвесторов, связанная с читерством или, например, сомнениями в возможности отбить свои вложения, и привела к роспуску команды.

Сам Максим Беднарский, как гендиректор команды и бывший член правления Общественной организации "Федерация киберспорта Украины", несомненно имел немалый опыт в электронном виде спорта, но вероятно, финансово команда "не тянула", что и привело к ее расформированию.

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