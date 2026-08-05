Гривневий мільярдер із правом витрачати на тиждень 300 тисяч, зв'язок із РФ та допінг – півзахисник збірної України Михайло Мудрик повертається у великий футбол

Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик залишається найдорожчим українським гравцем, чия трансферна вартість у 70 мільйонів євро лише трохи менша за сукупну ціну всього ФК "Динамо" . І ось майже через 2 роки перерви 25-річний гравець повертається у великий футбол.

Фото: портал "Коментарі"

"Коментарі" розбиралися, з яким бекграундом Михайло Мудрік повертається до спорту, чому він, за фактом гривневий мільярдер, буде змушений жити на 300 тисяч гривень на тиждень, і чому українці свого часу сумнівалися у його патріотизмі.

Майже два роки без футболу – винний усьому допінг

У січні 2023 року перспективний 22-річний півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрік оновив історичний рекорд найдорожчого трансферу в історії українського футболу – права на нього за 70 млн. євро придбав лондонський "Челсі". Однак майже через 2 роки він став "героєм" гучного скандалу, пов'язаного з вживанням допінгу.

Як з'ясувалося у грудні 2024 року , взяті раніше проби "А" виявили заборонену речовину, що загрожувало дискваліфікацією лідера національної збірної України на 4 роки. Вторинна проба "В" підтвердила наявність допінгу, і футболіст був дискваліфікований, правда сам він офіційно не визнав провини. Справа Михайла Мудрика перекочувала до судових кабінетів після офіційного звинувачення у травні 2025 року. Однак у січні 2026 року незалежна комісія дискваліфікувала Мудрика на чотири роки, що сам футболіст заперечив у Спортивному арбітражному суді (CAS).

І ось через 19 місяців після початку скандалу, 30 липня 2026 року Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно повідомила про завершення дисциплінарної справи щодо Михайла Мудрика, під час якої за погодженням із Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) досягли мирової угоди. Мудрик визнав порушення антидопінгових правил, а термін його усунення було визначено як уже відбутий.

Таким чином, замість 4-річної дискваліфікації Мудрик може вже зараз повернутися до професійної діяльності. Щоправда така перерва вже пошкодила кар'єрі футболіста, оскільки його подальша доля самим "Челсі" поки не визначена – у клубі думають про його повернення до складу, передачу в оренду та трансфер до іншого клубу. Від його спортивної форми залежить і майбутнє Михайла Мудрика у збірній України.

Любов до росіянки

Втім, окрім вимушеного "відпочинку", Михайло Мудрик "світився" і в інших скандалах, цього разу з амурно-патріотичним присмаком. Будучи одним із найзавидніших наречених України , Мудрик привертав увагу з боку тих, хто хотів би знати, чи вільне серце спортсмена, який мав ще й значний стан.

І ось у червні 2024 року Михайла Мудрика викрили у романі з російською моделлю Віолеттою Грачовою. У соціальних мережах футболіста та дівчата було опубліковано відеозйомки Лондона з висоти пташиного польоту над одним і тим самим районом столиці Великобританії. Причому раніше спортсмен запрошував дівчину в соцмережах відвідати Лондон, тому користувачі припустили, що пара летіла в одному гелікоптері над столицею Великобританії.

Як повідомляли ЗМІ, Грачова на 7,5 років старша за Мудрика і народилася в Ростові-на-Дону, а потім перебралася до Москви, де паралельно з навчанням розпочала кар'єру моделі. Можна сказати, вона "спеціалізувалася" на футболістах, оскільки полягала у відносинах із норвезьким півзахисником Матіасом Норманном, якого виключили із національної команди за виступи в Росії. Також Віолетте приписували роман із гравцем "Зеніту" та "Сочі" Андрієм Мостовим.

Незабаром олію у вогонь підлила сама модель, коли у соцмережах напередодні матчу чемпіонату Європи з футболу-2024 збірна України з командою Словаччини розмістила фото подарунка до Дня народження, підписаного ініціалами нашого футболіста. "З Днем народження, моє кохання. ММ", – значиться у записці до величезного букету червоних троянд.

У серпні 2024 року користувачі зазначили, що росіянка виклала фото з подругою та наклала пісню Fortepiano української виконавиці Христини Соловій. Знизу вона розмістила обкладинку треку, біля якого залишила емодзі червоного серця, що стало приводом для припущень та жартів про її "українізацію" Мудрика.

Офіційно свої стосунки український футболіст та російська модель не підтверджували, а у січні 2025 року дівчина вже зустрічалася з футболістом збірної США та італійського "Ювентуса" Вестоном Маккенні, який нещодавно виступав в Англії за "Лідс".

Заробив мільярд гривень, але витратити може 300 тисяч на тиждень через суд із власником ФК

Треба сказати, що потрапляння до ТОП-5 завидних холостяків України пояснювалося багато в чому фінансовим благополуччям, яке у 22 роки забезпечив собі Михайло Мудрик, підписавши контракт із "Челсі". Його зарплата становила 100 тисяч фунтів на тиждень без урахування бонусів. Таким чином, його річна зарплата на рік становила близько 5,2 млн фунтів, що при курсі фунта в 60 гривень, давала 312 мільйонів гривень на рік.

З урахуванням часу, проведеного в клубі з січня 2023 року, Михайло Мудрик мав заробити лише за базовим контрактом близько 18,2 млн євро (зарплата за 3,5 року до серпня 2026-го) або майже 1,1 млрд грн. Втім, насправді доходи футболіста явно куди вищі, тому що тут не враховуються рекламні та комерційні контракти.

Так, ще до зняття дискваліфікації з Михайла Мудрика Високий суд Лондона заморозив активи українського футболіста "Челсі" на суму 2,5 млн. фунтів стерлінгів (близько 3 млн. євро). Рішення ухвалено в рамках судового розгляду за позовом про передбачуване порушення угоди про іміджеві права.

Йдеться про позов JJDS Management Limited на 5 млн фунтів стерлінгів через порушення футболістом умов контракту, підписаного у січні 2023 року після переходу з "Шахтаря" до "Челсі". Мудрик нібито не перерахував компанії обумовлену частку доходів від рекламних та комерційних контрактів. Поки що рішення суду не буде прийнято Михайло Мудрик не може витрачати зі своїх коштів більше 5000 фунтів або 300 тисяч гривень на тиждень.

Цікаво, що засновником JJDS Management Limited є Феміс Сагіров, уродженець Дніпра, який вважає, що оточення українського гравця "тягне його на дно". Зауважимо, що у рідному Дніпрі підприємець також має неоднозначну репутацію.

Так, у 2013 році він проходив підозрюваним у кримінальній справі про погрози судді Жовтневого районного суду Дніпра Артему Бразі. Втім, згодом справа "зависла". За іншою версією жодної загрози і не було, просто будучи активістом Євромайдану в Дніпрі Феміс Сагіров звинуватив суддю в корупції, на що той відреагував заявою тоді ще міліцію з приводу погроз.

З того часу Феміс Сагіров неодноразово фігурував у судових документах рідного Дніпра. Серед них – погрози йому за боротьбу проти суддівського свавілля у Дніпрі, звинувачення у порушенні ним ПДР: суд зобов'язав його виплатити збитки у 83 306 гривень. Також Сагіров позивається до колишньої дружини за право опіки над їхньою спільною дитиною.

Крім судових баталій Феміс Сагіров займається бізнесом, будучи з 2020 року ФОП зі сферою діяльності — ресторани та надання послуг мобільного харчування, а також займається футболом. Так, раніше йому належав дніпровський ФК "Перемога" — таку саму назву мала громадська організація, в якій перебував сам бізнесмен під час його перебування активістом у 2016-му році.

"Победу" Феміс Сагіров свого часу проміняв через погрози президента УАФ Андрія Павелка на кіпрську команду ФК "Героскіп", з якого пішов через договірні матчі, а потім на футбольний клуб "Пейя-2014", чий зміст йому обходиться в 350 тисяч євро. Зауважимо, що це еквівалентно приблизно 18 млн грн., водночас, будучи ФОПом на 2-й групі єдиного податку в Україні Феміс Сагіров може заробляти до 7 млн 211 тис. грн.

Як саме і коли Феміс Сагіров зміг взяти участь у угоді з переходу Михайла Мудрика до "Челсі", за що тепер вимагає частина від рекламних і комерційних контрактів футболіста – невідомо. Але внаслідок судових перипетій футболіста фінансово обмежили.

Втім, у будь-якому випадку до найуспішнішого українського професійного спортсмена – чемпіона світу у надважкій вазі з боксу Олександра Усика, півзахиснику "Челсі" ще дуже далеко. Стан українського бійця оцінюється від 100 до 214 млн дол .