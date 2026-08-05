Гривневый миллиардер с правом тратить в неделю 300 тысяч, связь с РФ и допинг – полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик возвращается в большой футбол

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик остается самым дорогим украинским игроком, чья трансферная стоимость в 70 миллионов евро лишь чуть меньше совокупной цены всего ФК "Динамо". И вот спустя почти 2 года перерыва 25-летний игрок возвращается в большой футбол.

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"Комментарии" разбирались, с каким бэкграундом Михаил Мудрик возвращается в спорт, почему он, по факту гривневый миллиардер, будет вынужден жить на 300 тысяч гривен в неделю, и почему украинцы в свое время сомневались в его патриотизме.

Почти два года без футбола – виной всему допинг

В январе 2023 года перспективный 22-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик обновил исторический рекорд самого дорогого трансфера в истории украинского футбола – права на него за 70 млн евро приобрел лондонский "Челси". Однако спустя почти 2 года он стал "героем" громкого скандала, связанного с употреблением допинга.

Как выяснилось в декабре 2024 года, взятые ранее пробы "А" обнаружили запрещенное вещество, что грозило дисквалификацией лидера национальной сборной Украины на 4 года. Вторичная проба "В" подтвердила наличие допинга, и футболист был дисквалифицирован, правда сам он официально не признал вины. Дело Михаила Мудрика перекочевало в судебные кабинеты после официального обвинения в мае 2025 года. Однако в январе 2026 года независимая комиссия дисквалифицировала Мудрика на четыре года, что сам футболист оспорил в Спортивном арбитражном суде (CAS).

И вот спустя 19 месяцев после начала скандала, 30 июля 2026 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении Михаила Мудрика, в ходе которого по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

Таким образом вместо 4-летней дисквалификации Мудрик может уже сейчас вернуться к профессиональной деятельности. Правда такой перерыв уже повредил карьере футболиста, поскольку его дальнейшая судьба самим "Челси" пока не определена – в клубе думают о его возврате в состав, передаче в аренду и трансфере в другой клуб. От его же спортивной формы зависит и будущее Михаила Мудрика в сборной Украины.

Любовь к россиянке

Впрочем, кроме вынужденного "отдыха", Михаил Мудрик "светился" и в других скандалах, на этот раз с амурно-патриотическим привкусом. Будучи одним из самых завидных женихов Украины, Мудрик привлекал внимание со стороны тех, кто желал бы знать, свободно ли сердце спортсмена, обладавшего к тому же внушительным состоянием.

И вот в июне 2024 года Михаила Мудрика уличили в романе с российской моделью Виолеттой Грачевой. В социальных сетях футболиста и девушки были опубликованы видеосъемки Лондона с высоты птичьего полета над одним и тем же районом столицы Великобритании. Причем ранее спортсмен приглашал девушку в соцсетях посетить Лондон, так что пользователи предположили, что пара летела в одном вертолете над столицей Великобритании.

Как сообщали СМИ, Грачева на 7,5 лет старше Мудрика и родилась в Ростове-на-Дону, а затем перебралась в Москву, где параллельно с учебой начала карьеру модели. Можно сказать, она "специализировалась" на футболистах, так как состояла в отношениях с норвежским полузащитником Матиасом Норманном, которого исключили из национальной команды за выступления в России. Также Виолетте приписывали роман с игроком "Зенита" и "Сочи" Андреем Мостовым.

Вскоре масла в огонь подлила сама модель, когда в соцсетях накануне матча чемпионата Европы по футболу-2024 сборной Украины с командой Словакии разместила фото подарка ко Дню рождения, который подписан инициалами нашего футболиста. "С Днем рождения, моя любовь. ММ", – значится в записке к огромному букету красных роз.

В августе 2024 года пользователи отметили, что россиянка выложила фото с подругой и наложила песню Fortepiano украинской исполнительницы Христины Соловий. Снизу она разместила обложку трека, возле которого оставила эмодзи красного сердца, что стало поводом для предположений и шуток о ее "украинизации" Мудриком.

Официально свои отношения украинский футболист и российская модель не подтверждали, а в январе 2025 года девушка уже встречалась с футболистом сборной США и итальянского "Ювентуса" Уэстоном Маккенни, который недавно выступал в Англии за "Лидс".

Заработал миллиард гривен, но потратить может 300 тысяч в неделю из-за суда с владельцем ФК

Надо сказать, что попадание в ТОП-5 завидных холостяков Украины объяснялось во многом финансовым благополучием, которое в 22 года обеспечил себе Михаил Мудрик, подписав контракт с "Челси". Его зарплата составляла 100 тысяч фунтов в неделю без учета бонусов. Таким образом его годовая зарплата в год составляла около 5,2 млн фунтов что при курсе фунта в 60 гривен, давала 312 миллионов гривен в год.

С учетом же времени, проведенного в клубе с января 2023 года, Михаил Мудрик должен был заработать только по базовому контракту порядка 18,2 млн евро (зарплата за 3,5 года до августа 2026-го) или почти 1,1 млрд грн. Впрочем, на деле доходы футболиста явно куда выше, так как тут не учитываются рекламные и коммерческие контракты.

Так, еще до снятия дисквалификации с Михаила Мудрика Высокий суд Лондона заморозил активы украинского футболиста "Челси" на сумму 2,5 млн фунтов стерлингов (около 3 млн евро). Решение принято в рамках судебного разбирательства по иску о предполагаемом нарушении соглашения об имиджевых правах.

Речь идет об иске JJDS Management Limited на 5 млн фунтов стерлингов из-за нарушения футболистом условий контракта, подписанного в январе 2023 года после перехода из "Шахтера" в "Челси". Мудрик якобы не перечислил компании оговоренную долю доходов от рекламных и коммерческих контрактов. Пока решение суда не будет принято Михаил Мудрик не может тратить из своих средств больше 5000 фунтов или 300 тысяч гривен в неделю.

Любопытно, что основателем JJDS Management Limited выступает Фемис Сагиров, уроженец Днепра, который считает, что окружение украинского игрока "тянет его на дно". Заметим, что в родном Днепре предприниматель также имеет неоднозначную репутацию.

Так, в 2013-м году он проходил подозреваемым по уголовному делу об угрозах судье Жовтневого районного суда Днепра Артему Браге. Впрочем, дело впоследствии "зависло". По другой версии никакой угрозы и не было, просто будучи активистом Евромайдана в Днепре Фемис Сагиров обвинил судью в коррупции, на что тот отреагировал заявлением в тогда еще милицию по поводу угроз.

С тех пор Фемис Сагиров неоднократно фигурировал в судебных документах родного Днепра. Среди них – угрозы ему за борьбу против судейского произвола в Днепре, обвинения в нарушении им ПДД: суд обязал его выплатить ущерб в 83 306 гривен. Также Сагиров судится с бывшей женой за право опеки над их общим ребенком.

Кроме судебных баталий Фемис Сагиров занимается бизнесом, будучи с 2020 года ФОПом со сферой деятельности – рестораны и предоставление услуг мобильного питания, а также занимается футболом. Так, ранее ему принадлежал днепровский ФК "Перемога" — такое же название носила общественная организация, в которой состоял сам бизнесмен в его бытность активистом в 2016-м году.

"Перемогу" Фемис Сагиров в свое время променял из-за угроз президента УАФ Андрея Павелко на кипрскую команду ФК "Героскип", из которого ушел из-за договорных матчей, а затем на футбольный клуб "Пейя-2014", чье содержание ему обходится в 350 тысяч евро. Заметим, что это эквивалентно примерно 18 млн грн., в то же время будучи ФОПом на 2-й группе единого налога в Украине Фемис Сагиров может зарабатывать до 7 млн 211 тыс. грн.

Как именно и когда Фемис Сагиров смог поучаствовать в сделке по переходу Михаила Мудрика в "Челси", за что требует себе теперь часть от рекламных и коммерческих контрактов футболиста – неизвестно. Но в результате судебных перипетий футболиста финансово ограничили.

Впрочем, в любом случае до самого успешного украинского профессионального спортсмена — чемпиона мира в сверхтяжелом весе по боксу Александра Усика, полузащитнику "Челси" еще очень далеко. Состояние украинского бойца оценивается от 100 до 214 млн дол.