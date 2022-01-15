В украинской хоккейной Суперлиге "Белый Барс" дал бой одному из лидеров чемпионата

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Олег Терещенко
В субботу, 15 января, в рамках 11-го тура хоккейной
Суперлиги Париматч "Белый Барс" встретился с "Соколом".
Как сообщает hsl.com, в первой двадцатиминутке киевляне начали поединок с активного прессинга, рассчитывая забросить быструю шайбу. Но, ставка на этот маневр не прошла. В свою очередь, "барсам" удалось навязать свою игру сопернику. И тем не менее, под конец периода белоцерковчане пропустили. Большинство у "Сокола" реализовал Виктор Шахворостов и вывел свою команду вперед.
"Белый Барс" - СК "Сокол" - фото из hsl.com
Во втором отрезке поединка подопечные Олега Микульчика
пытались увеличить вое преимущество. В свою очередь "Беллый Барс" старался
отыграться. Обе команды включили высокие скоростя, а возле ворот начали
появляться огромное количество моментов. Но, в результате, цифры на табло не
изменились.
Все решилось в третьем периоде. Киевлянам удалось удвоить
преимущество – свою дебютную шайбу в хоккейной Суперлиге забросил Тигран
Манукян. Далее, гости не сбавляли обороты и таким образом увеличили отрыв
до 3:0 - голом отметился Дмитрий Марченков. До конца
третьей двадцатиминутки белоцерковчане старались создать как можно больше
голевых моментов у ворот Артура Оганджаняна, но реализовать их так и не
удалось. Матч завершился со счётом 0:3.
"Белый Барс" — СК "Сокол" 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 Шахворостов (Костицын, Иванов, больш.),
18:57; 0:2 Манукян (Моксунен), 46:16; 0:3 Марченков
(Беляков), 50:56
"Белый Барс": Полгородник (Квасенко); Грицюк —
Кулешов, Алексюк — Наливайко, Селин — Шистеров, Собко; Говорушко — Куцевич (К)
— Семёнов, Брага — Качан — Лесников, Удовиченко — Геворкян — Попережай,
Микитюк.
СК "Сокол": Оганджанян (Яковлев); Дорофеев (А) —
Халиков, Мицкевич — Шуленин, Моксунен — Амиров, Петрухно (К) — Фроленко;
Шахворостов — Иванов — Костицын (А), Мельников — Беляков — Марченков, Олейник —
Никоноров — Манукян, Курах.
Ранее информационный портал "Комментарии"
сообщал о том, что в чемпионате украинской хоккейной Суперлиги произошла
сенсация.
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