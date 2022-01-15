В украинской хоккейной Суперлиге "Белый Барс" дал бой одному из лидеров чемпионата

В субботу, 15 января, в рамках 11-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Белый Барс" встретился с "Соколом".

Как сообщает hsl.com, в первой двадцатиминутке киевляне начали поединок с активного прессинга, рассчитывая забросить быструю шайбу. Но, ставка на этот маневр не прошла. В свою очередь, "барсам" удалось навязать свою игру сопернику. И тем не менее, под конец периода белоцерковчане пропустили. Большинство у "Сокола" реализовал Виктор Шахворостов и вывел свою команду вперед.

"Белый Барс" - СК "Сокол" - фото из hsl.com

Во втором отрезке поединка подопечные Олега Микульчика пытались увеличить вое преимущество. В свою очередь "Беллый Барс" старался отыграться. Обе команды включили высокие скоростя, а возле ворот начали появляться огромное количество моментов. Но, в результате, цифры на табло не изменились.

Все решилось в третьем периоде. Киевлянам удалось удвоить преимущество – свою дебютную шайбу в хоккейной Суперлиге забросил Тигран Манукян. Далее, гости не сбавляли обороты и таким образом увеличили отрыв до 3:0 - голом отметился Дмитрий Марченков. До конца третьей двадцатиминутки белоцерковчане старались создать как можно больше голевых моментов у ворот Артура Оганджаняна, но реализовать их так и не удалось. Матч завершился со счётом 0:3.

"Белый Барс" — СК "Сокол" 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 Шахворостов (Костицын, Иванов, больш.), 18:57; 0:2 Манукян (Моксунен), 46:16; 0:3 Марченков (Беляков), 50:56

"Белый Барс": Полгородник (Квасенко); Грицюк — Кулешов, Алексюк — Наливайко, Селин — Шистеров, Собко; Говорушко — Куцевич (К) — Семёнов, Брага — Качан — Лесников, Удовиченко — Геворкян — Попережай, Микитюк.

СК "Сокол": Оганджанян (Яковлев); Дорофеев (А) — Халиков, Мицкевич — Шуленин, Моксунен — Амиров, Петрухно (К) — Фроленко; Шахворостов — Иванов — Костицын (А), Мельников — Беляков — Марченков, Олейник — Никоноров — Манукян, Курах.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в чемпионате украинской хоккейной Суперлиги произошла сенсация.

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