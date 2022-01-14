В чемпионате украинской хоккейной Суперлиги произошла сенсация

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Олег Терещенко
В пятницу, 14 января, в рамках 14-го тура хоккейной
Суперлиги Париматч "Донбасс" встретился с "Краматорском".
"Донбасс" - "Краматорск" - фото из hsl.com.ua
В первой двадцатиминутке команды обменивались моментами,
атакуя ворота друг друга, но открыть счёт им не удалось, а интрига первого гола
осталось на второй период.
Во втором отрезке игры команды также играли с нулями на
табло, и только под конец периода соперники начали действовать активнее, что
привело к голам — сначала Игорь Калинычев открыл счет в матче, а
затем команда Павла Микульчика сравняла счёт в большинстве
усилиями Марка Калейниковаса.
В третьем периоде Артём Градович обыграл Олега
Петрова и снова вывел "Краматорск" вперёд. И хоть до конца периода "Донбасс" наседал на ворота Виталия Труса, стараясь сравнять счёт, но
краматорчане защищали свои владения и смогли нанести донецкой команде первое
поражение в сезоне.
"Донбасс" — "Краматорск" 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 Калинычев, 36:32; 1:1 Калейниковас
(Пангелов-Юлдашев, Пересунько, больш.), 38:42; 1:2 Градович
(Сергиевский, Калинычев, больш.), 48:34
"Донбасс": Петров (Макаров); Андрейкив — Таран,
Пангелов-Юлдашев (А) — Соколовский, Кобелев — Жульдиков, Галыгин; Морозов —
Спруктс — Пересунько, Сигарёв — Бирюков — Шишлянников, Медведев — Туркин (А) —
Калейниковас, Кривошапкин — Захаров (К) — Разумов.
"Краматорск": Трус (Кучер); Ваулин — Бердникс, Мальцев
— Кругляков, Афанасьев — Сирченко, Фирсов; Столяренко (К) — Сёмочкин — Жвачкин
(А), Кобыльник — Сергиевский — Градович, Целогородцев — Калинычев —
Середницкий, Суховольский — Дуюн.
Ранее информационный портал "Комментарии"
сообщал об итогах первой трети чемпионата ХСУ.
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