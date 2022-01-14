В чемпионате украинской хоккейной Суперлиги произошла сенсация

В пятницу, 14 января, в рамках 14-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Донбасс" встретился с "Краматорском".

"Донбасс" - "Краматорск" - фото из hsl.com.ua

В первой двадцатиминутке команды обменивались моментами, атакуя ворота друг друга, но открыть счёт им не удалось, а интрига первого гола осталось на второй период.

Во втором отрезке игры команды также играли с нулями на табло, и только под конец периода соперники начали действовать активнее, что привело к голам — сначала Игорь Калинычев открыл счет в матче, а затем команда Павла Микульчика сравняла счёт в большинстве усилиями Марка Калейниковаса.

В третьем периоде Артём Градович обыграл Олега Петрова и снова вывел "Краматорск" вперёд. И хоть до конца периода "Донбасс" наседал на ворота Виталия Труса, стараясь сравнять счёт, но краматорчане защищали свои владения и смогли нанести донецкой команде первое поражение в сезоне.

"Донбасс" — "Краматорск" 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Калинычев, 36:32; 1:1 Калейниковас (Пангелов-Юлдашев, Пересунько, больш.), 38:42; 1:2 Градович (Сергиевский, Калинычев, больш.), 48:34

"Донбасс": Петров (Макаров); Андрейкив — Таран, Пангелов-Юлдашев (А) — Соколовский, Кобелев — Жульдиков, Галыгин; Морозов — Спруктс — Пересунько, Сигарёв — Бирюков — Шишлянников, Медведев — Туркин (А) — Калейниковас, Кривошапкин — Захаров (К) — Разумов.

"Краматорск": Трус (Кучер); Ваулин — Бердникс, Мальцев — Кругляков, Афанасьев — Сирченко, Фирсов; Столяренко (К) — Сёмочкин — Жвачкин (А), Кобыльник — Сергиевский — Градович, Целогородцев — Калинычев — Середницкий, Суховольский — Дуюн.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал об итогах первой трети чемпионата ХСУ.

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