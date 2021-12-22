Руководство НХЛ приняло окончательное официальное решения касательно зимней олимпиады в Пекине

В среду, 22 декабря, Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (НХЛПА) официально объявили об отказе от участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Олимпиада без НХЛ - фото с USA Today Sports

По заявлению главы НХЛ Гэри Беттмэна, несмотря на то, что лига уважает желание игроков представлять свои страны на Олимпиаде-2022, тем не менее Национальная хоккейная лига не сможет отпустить спортсменов. Причиной такого решения, стали переносы матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за эпидемии коронавируса (уже 50 игр).

В последние недели слухи об этом ходили весьма активно, а возможный отказ готовился шаг за шагом. И если после объявления жесточайших карантинных правил в Пекине и пресс-конференции Гэри Бэттмена была надежда, что лига отдаст решение на усмотрение отдельных игроков, то после лавины попавших в COVID-протокол игроков все сомнения были развеяны – решение будет централизованным и не в пользу поездки в Китай.

Скорее всего, по заявлению того же руководства НХЛ, игроки Лиги смогут выступить на Олимпиаде-2026.

Связи с этим, Национальная хоккейная лига отменяет олимпийскую паузу с 6 по 22 февраля. В эти даты НХЛ планирует проводить отложенные матчи регулярного чемпионата. С середины ноября не состоялась 50 игр из-за того, что в командах резко росло число заразившихся COVID-19.

Стоит отметить, что для международного хоккея это катастрофа. В последний раз на этом уровне все сильнейшие игроки собирались в 2016 году на Кубке мира. Также Олимпийские Игры-2018 в Пхенчхане также проходили без участия представителей НХЛ.

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