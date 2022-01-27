В Тернополе строят интересное сооружение: что об этом известно

Еще в 2021 году стало известно, что в Тернопольской области начинают строительство спортивного объекта — стационарного трамплина для биг-эйра. Как передает suspilne.media, это здание может стать первым подобным в Украине. Ранее этот вид спорта никак не был представлен в стране, теперь может появиться новое поколение спортсменов-фристайлистов.

стационарный трамплин для биг-эйра - фото из UA:Перший

Дисциплина биг-эйра есть и в лыжном спорте, и в сноубординге, даже в скейтбординге и в мотокроссе. В зимних видах спорта она впервые была представлена на международных соревнованиях в 2003 году, а дебютировала на Олимпийских играх в 2018 году. Ее суть: после разгона на трамплине, спортсмены совершают прыжок в воздухе с акробатическими элементами. Баллы ставят, как за сам скачок, так и за "чистое" приземление. Высота трамплина – около 20 метров, то есть как пятиэтажный дом, а в полете атлеты преодолевают от 15 до 30 метров.

В горнолыжном комплексе "Савич-парк", который находится в нескольких километрах от центра Тернополя, уже построили основную металлическую конструкцию трамплина, в частности, зону разгона. Также есть "стол" – бетонная конструкция, через которую прыгают спортсмены. Не хватает еще зоны выпрыгивания, "кикера" и специальной воздушной подушки для приземления для того, чтобы тренироваться и летом.

В Тернополе пока нет тренеров и отдельной школы по бигейру, однако со строительством трамплина ситуация может измениться. Проект проходит при сотрудничестве Федерации лыжного спорта и Международной федерации лыжного спорта (FIS).

После сдачи трамплин будут использоваться для всеукраинских соревнований, в дальнейшем планируется также проведение соревнований уровня Кубка Европы. Однако точной даты сдачи объекта пока нет.

Сколько потратят на строительство и когда будет готов объект

На возведение трамплина городской совет Тернополя выделил 7 миллионов гривен, а всего запланировано потратить около 18 миллионов. Под конструкцию для биг-эйра выделен участок в 0,7 гектара.

По информации спортивный объект планируют достроить следующей зимой, то есть в конце 2022 года или в начале 2023-го.

Этот объект для бигейра может стать еще одним спортивным сооружением для зимних видов спорта в Украине именно в Тернопольской области. Там уже есть санно-бобслейная трасса в Кременце – тоже единственная в Украине.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинский биатлонист сенсационно финишировал на чемпионате Европы по биатлону.

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