В Тернополе состоится хоккейный турнир, который не имеет аналогов в Украине

В субботу и воскресенье, 5 и 6 февраля, в Тернополе состоится всеукраинский чемпионат по хоккею среди любителей на озере "Ternopil Hockey Classic — 2022". Этот турнир станет шестым для организаторов.

"Ternopil Hockey Classic - 2022" - фото из hsl.com

Всего для соревнований соорудят около шести площадок размером 40 на 20 метров, На участие в турнире заявки подали приблизительно двадцать команд из девяти регионов Украины.

Изюминку "Ternopil Hockey Classic – 2022" станет выставочный матч, в котором примут участие игроки "Донбасса" и СК "Сокола", а также легенды украинского хоккея – генеральный директор Суперлиги Сергей Варламов и спортивный директор ХСУ Александр Победоносцев. Встреча пройдёт в формате “3 полевых игрока + вратарь”.

Этот поединок станет первым матчем под открытым небом в истории хоккейной Суперлиги Украины.

"Очень здорово, что уже шестой год подряд украинские любительские команды собираются на турнир и играют под открытым небом. Такие соревнования действительно важны, ведь это потрясающая хоккейная атмосфера и популяризация нашего вида спорта. Мы рады принять в нем участие, получить массу позитивных эмоций от хоккея на озере и насладиться атмосферой такого турнира", — отметил важность проведения подобных соревнований генеральный директор хоккейной суперлиги Украины Сергей Варламов.

Стоит отметить, что "Ternopil Hockey Classic" – это ежегодный чемпионат по хоккею среди любителей на озере, который не имеет аналогов в Украине. От привычного хоккея соревнования на озере отличается правилами игры, отсутствием вратарей и минимальной экипировкой.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что две хоккейные сборные отказались от участия в мировых соревнованиях 2022 года.

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