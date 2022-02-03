В Тернополе состоится хоккейный турнир, который не имеет аналогов в Украине

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Олег Терещенко
В субботу и воскресенье, 5 и 6 февраля, в Тернополе
состоится всеукраинский чемпионат по хоккею среди любителей на озере "Ternopil
Hockey Classic — 2022". Этот турнир станет шестым для организаторов.
"Ternopil Hockey Classic - 2022" - фото из hsl.com
Всего для соревнований соорудят около шести площадок
размером 40 на 20 метров, На участие в турнире заявки подали приблизительно двадцать
команд из девяти регионов Украины.
Изюминку "Ternopil Hockey Classic – 2022" станет
выставочный матч, в котором примут участие игроки "Донбасса" и СК "Сокола", а
также легенды украинского хоккея – генеральный директор Суперлиги Сергей
Варламов и спортивный директор ХСУ Александр Победоносцев. Встреча
пройдёт в формате “3 полевых игрока + вратарь”.
Этот поединок станет первым матчем под открытым небом в истории хоккейной Суперлиги Украины.
Стоит отметить, что "Ternopil Hockey Classic" – это
ежегодный чемпионат по хоккею среди любителей на озере, который не имеет
аналогов в Украине. От привычного хоккея соревнования на озере отличается
правилами игры, отсутствием вратарей и минимальной экипировкой.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что две хоккейные сборные отказались от участия в мировых соревнованиях 2022 года.
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