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В регулярном чемпионате украинской хоккейной Суперлиги "Донбасс" разгромил "Альтаир"

На двоих соперники забросили двенадцать шайб

сегодня, 21:55
Автор:

Олег Терещенко
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В понедельник, 13 декабря, в Краматорске состоялся очередной поединок в украинской хоккейной Суперлиге. По сообщению XSPORT, "Донбасс" принимал "Альтаир" и разгромил своего соперника со счетом 8:4.

В регулярном чемпионате украинской хоккейной Суперлиги "Донбасс" разгромил "Альтаир"

"Донбасс" - "Альтаир" - фото с hsl.com.ua

Первый период завершился с минимальным преимуществом донецкой команды (1:0). Не смотря на активную игру впереди от "Альтаира", "Донбасс", сдерживая атаки гостей, и играя на классе, смог четко реализовать свой стопроцентный голевой момент. Шайбу на свой счет записал Андрей Сигарев.

Последующие две двадцатиминутки ознаменовались обилием голов. За время поединка, команды забросили на двоих одиннадцать шайб. И если после второго периода счет встречи оставался скользким (3:2) в пользу "Донбасса", то в заключительном отрезке встречи, гости не смогли догнать донецких хоккеистов. "Альтаир" проиграл третий период 5:2, а по сумме матча – 8:4.

Стоит отметить, что в этом поединке хет-триком отметился форвард "Донбасса" Александр Пересунько. Кроме того, за матч он заработал четыре балла (3+1).

 "Донбасс" – "Альтаир" 8:4 (1:0, 2:2, 5:2)

1:0 – Сигарев (Бирюков) – 07:41,

1:1 – Трандафилов (Игнатенко – бол.) – 22:16,

2:1 – Пересунько (Жульдиков, Кобелев) – 28:05,

3:1 – Галыгин (Сигарев, Шишлянников) – 29:17,

3:2 – Кочетков (Коренчук, Игнатенко – бол.) – 33:37,

4:2 – Пересунько – 43:45,

5:2 – Морозов (Пересунько) – 50:32,

5:3 – Буценко (Кочетков) – 52:37,

6:3 – Пересунько (Фирсов) – 54:02,

7:3 – Даниленко (Сигарев) – 56:15, 7:4 – Буценко (Коренчук) – 56:58,

8:4 – Туркин (Пересунько – бол.) – 57:33

"Донбасс": Дьяченко (Макаров), Фирсов-Галыгин, Морозов-Спруктс-Пересунько, Жульдиков-Кобелев, Туркин-Калейниковас-Медведев, Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Разумов-Даниленко-Кривошапкин

"Альтаир": Терлецкий (Печорин), Игнатенко-Раскин, Коренчук-Буценко-Кочетков, Папуна-Ден. Мельник, Крикля-Трандафилов-Сидоренко, Терешин-Реснянский, Ханенко-Яйлов-Дубский, Дм. Мельник, Кобиков-Олейник.

Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о жеребьевке Лиги чемпионов: кто может выйти в следующий раунд.



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Источник: https://xsport.ua/hockey_s/news/altair-dal-boy-no-donbass-vse-ravno-pobedil-v-pervom-v-istorii-komand-ochnom-poedinke_6866622/
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