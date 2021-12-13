Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов: кто может выйти в следующий раунд

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Олег Терещенко
В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА состоялись две жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время первого жребия компьютер дал сбой программе. Организаторы не заметили, как в двух корзинах оказались команды, уже игравшие друг с другом в одной группе.
Лига чемпионов - фото с открытого источника
В результате провели повторную жеребьевку и определили следующие пары:
"РБ Зальцбург" — "Бавария"
"Вильярреал" — "Ювентус"
"Атлетико" — "Манчестер Юнайтед"
"ПСЖ" — "Реал Мадрид"
"Спортинг" — "Манчестер Сити"
"Бенфика" — "Аякс"
"Челси" — "Лилль"
"Интер" — "Ливерпуль"
Информационный портал "Комментарии" дал свой прогноз на результаты очных противостояний этих пар.
Футболисты "Баварии" являются безоговорочными фаворитами встречи. Несмотря на то, что австрийская команда показывает интересный и добротный футбол, дальше пройти не смогут. Немецкая "машина" во главе с Юлианом Нагельсманом на хорошем ходу в чемпионате. Кроме того, мюнхенцы еще ни разу не вылетали с ранней стадии плей-офф.
Противостояние испано-итальянских команд всегда выглядело очень привлекательно. Технический футбол и множество страстей на поле. Еще пару лет назад, со 100% уверенностью можно было назвать победителем "Ювентуса", но в этом сезоне итальянский клуб немного "лихорадит" в Серии А. А испанская "субмарина" никак не может справиться со своей игрой в Ла лиге, правда с дисциплиной в их все хорошо. Поэтому очевидного лидера в этой паре нет
Схватка двух нестабильных команд, которые в этом сезоне особенно ничем не блестят. Скорее всего, нас ждет ожесточенный бой с минимальным количеством забитых голов. У Рагника не так много опыта в еврокубках, но у Симеона не такой мощный состав, как в визаве из Манчестера.
Из всех пар, эта пара – самая громкая. Ди Мария, Рамос и Навас будут противостоять своему бывшему клубу. Экс-игроки "Барселоны" (Месси и Неймар) против своего яростного соперника из Испании. А скоростной и молодой Мбаппе против опытного и забивного Бензема.
Шансы обеих команд – равны.
В этой паре безусловный лидер – "мещане". Несмотря на то, что лиссабонцы демонстрируют добротный футбол в Португалии, но тягаться с отлаженной системой Пепа Гвардиолы они не смогут. У "Манчестера Сити" практически два боеспособных состава, которыми Пеп может грамотно распорядиться.
Две уровни команды. Различные стили, но одинаковые по силе составы.
Так же интересно пора. Поединки между ними обещают быть интересными. Лондонцы выглядят немного слабее прошлогоднего сезона, за то французы – темная лошадка, которая может еще показать свои копыта.
Естественно, что по названию вывески матча – фаворит "Челси", но по игре от "Лилля" можно ожидать все.
В этой паре сильнее смотрятся "мерсисайдцы". И если Индзаги ничего не сможет придумать против Клоппа, то успех в этом противостоянии будет за "Ливерпулем".
Следует отметить, что первые поединки 1/8 состоятся 15-16 февраля и 21-23 февраля. Ответные матчи состоятся 8-9 марта и 15-16 марта.
Кроме того, футбольный мяч, которым команды начнут свой путь в финал с 1/8, будет изменен. Учитывая, что финал нынешней ЛЧ состоится в Санкт-Петербурге (стадион "Газпром-Арена"), дизайнеры "круглого" решили добавить в него оттенки "белых ночей", чтобы ассоциировать его с местом проведения. Сам мяч имеет термоскрепляющую конструкцию.
Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о статистике в чемпионате УПЛ перед зимней паузой.
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