Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов: кто может выйти в следующий раунд

В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА состоялись две жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время первого жребия компьютер дал сбой программе. Организаторы не заметили, как в двух корзинах оказались команды, уже игравшие друг с другом в одной группе.

Лига чемпионов - фото с открытого источника

В результате провели повторную жеребьевку и определили следующие пары:

"РБ Зальцбург" — "Бавария"

"Вильярреал" — "Ювентус"

"Атлетико" — "Манчестер Юнайтед"

"ПСЖ" — "Реал Мадрид"

"Спортинг" — "Манчестер Сити"

"Бенфика" — "Аякс"

"Челси" — "Лилль"

"Интер" — "Ливерпуль"

Информационный портал "Комментарии" дал свой прогноз на результаты очных противостояний этих пар.

"РБ Зальцбург" — "Бавария"

Футболисты "Баварии" являются безоговорочными фаворитами встречи. Несмотря на то, что австрийская команда показывает интересный и добротный футбол, дальше пройти не смогут. Немецкая "машина" во главе с Юлианом Нагельсманом на хорошем ходу в чемпионате. Кроме того, мюнхенцы еще ни разу не вылетали с ранней стадии плей-офф.

"Вильярреал" — "Ювентус"

Противостояние испано-итальянских команд всегда выглядело очень привлекательно. Технический футбол и множество страстей на поле. Еще пару лет назад, со 100% уверенностью можно было назвать победителем "Ювентуса", но в этом сезоне итальянский клуб немного "лихорадит" в Серии А. А испанская "субмарина" никак не может справиться со своей игрой в Ла лиге, правда с дисциплиной в их все хорошо. Поэтому очевидного лидера в этой паре нет

"Атлетико" — "Манчестер Юнайтед"

Схватка двух нестабильных команд, которые в этом сезоне особенно ничем не блестят. Скорее всего, нас ждет ожесточенный бой с минимальным количеством забитых голов. У Рагника не так много опыта в еврокубках, но у Симеона не такой мощный состав, как в визаве из Манчестера.

"ПСЖ" – "Реал"

Из всех пар, эта пара – самая громкая. Ди Мария, Рамос и Навас будут противостоять своему бывшему клубу. Экс-игроки "Барселоны" (Месси и Неймар) против своего яростного соперника из Испании. А скоростной и молодой Мбаппе против опытного и забивного Бензема.

Шансы обеих команд – равны.

"Спортинг" — "Манчестер Сити"

В этой паре безусловный лидер – "мещане". Несмотря на то, что лиссабонцы демонстрируют добротный футбол в Португалии, но тягаться с отлаженной системой Пепа Гвардиолы они не смогут. У "Манчестера Сити" практически два боеспособных состава, которыми Пеп может грамотно распорядиться.

"Бенфика" — "Аякс"

Две уровни команды. Различные стили, но одинаковые по силе составы.

"Челси" — "Лилль"

Так же интересно пора. Поединки между ними обещают быть интересными. Лондонцы выглядят немного слабее прошлогоднего сезона, за то французы – темная лошадка, которая может еще показать свои копыта.

Естественно, что по названию вывески матча – фаворит "Челси", но по игре от "Лилля" можно ожидать все.

"Интер" — "Ливерпуль"

В этой паре сильнее смотрятся "мерсисайдцы". И если Индзаги ничего не сможет придумать против Клоппа, то успех в этом противостоянии будет за "Ливерпулем".

Следует отметить, что первые поединки 1/8 состоятся 15-16 февраля и 21-23 февраля. Ответные матчи состоятся 8-9 марта и 15-16 марта.

Кроме того, футбольный мяч, которым команды начнут свой путь в финал с 1/8, будет изменен. Учитывая, что финал нынешней ЛЧ состоится в Санкт-Петербурге (стадион "Газпром-Арена"), дизайнеры "круглого" решили добавить в него оттенки "белых ночей", чтобы ассоциировать его с местом проведения. Сам мяч имеет термоскрепляющую конструкцию.





Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о статистике в чемпионате УПЛ перед зимней паузой.





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